Laut einer Untersuchung von OpenAI führt KI dazu, dass sich die Tätigkeiten in vielen Berufen messbar verschieben. Besonders häufig treffe das auf Mitarbeiter:innen im Kundenservice und Designer:innen zu. KI verändert die Art und Weise, wie Menschen arbeiten. OpenAI hat untersucht, was das in der Praxis konkret bedeutet. Dazu hat das KI-Unternehmen mehr als 800.000 Nachrichten von ChatGPT-Nutzer:innen aus den USA ausgewertet. Die Ergebnisse deuten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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