Mainz (ots) -Täuschend echte KI-Videos fluten zunehmend den digitalen Raum. Von viralen KI-Clips bis zu Deepfakes: Die Grenze zwischen real und nicht real verschwimmt zunehmend. Wie konnte diese Technologie so schnell so mächtig werden? Harald Lesch geht gemeinsam mit Jasmina Neudecker in der Sendung "Terra X Harald Lesch: Achtung KI-Fake - was können wir noch glauben?" dem Phänomen auf den Grund. Der Film klärt, wie moderne KI-Systeme aus Daten lernen, Bilder und Videos zu erzeugen, und zeigt, wie man sich für die neue Realität wappnen kann. Ab Montag, 3. August 2026, im ZDF-Streaming-Portal und am Dienstag, 4. August 2026, 23.00 Uhr, im ZDF.Was ist wahr, was ist Fake?Umfragen zeigen: Viele Menschen sind unsicher, was sie noch glauben können. Selbst Expertinnen und Experten haben zunehmend Schwierigkeiten, Fakes zweifelsfrei zu erkennen. Gleichzeitig werden KI-generierte Inhalte gezielt eingesetzt - für Aufmerksamkeit, für Geld, aber auch für Manipulation. Deepfakes, Desinformation und künstliche Influencer erschüttern das Vertrauen in Bilder. Die EU reagiert mit einer neuen Verordnung, die eine Kennzeichnungspflicht bei KI-Inhalten vorschreibt. Lässt sich damit das Vertrauen wieder herstellen?Gigantischer Energie- und Wasserverbrauch durch KIDie Entwicklung ist gesellschaftlich noch in anderen Bereichen hoch relevant. Der Ressourcenverbrauch der KI-Infrastruktur wächst rasant: Rechenzentren verbrauchen Energie und Wasser in gigantischem Ausmaß. Das ist der Preis einer scheinbar grenzenlosen Produktion von KI-Inhalten.Harald Lesch geht der Frage nach, welche Chancen und Risiken in der Technologie liegen. Er klärt, warum wir besonders anfällig sind für visuelle Täuschungen, selbst dann, wenn wir sie längst als Fälschungen entlarvt haben. Am Ende stellt sich eine grundlegende Frage: Wenn alles künstlich erzeugt werden kann - woran können wir uns noch orientieren?Noch mehr Wissenschaft im ZDF-Streaming-Portal und auf YouTubeVertiefende Inhalte und ausführliche Interviews mit Expertinnen und Experten der jeweiligen "Terra X: Harald Lesch" (https://www.zdf.de/dokus/terra-x-harald-lesch-102)-Folge sind im zeitlichen Umfeld der Sendung im ZDF-Streaming-Portal und auf YouTube abrufbar.Die Sendung wird mit Untertiteln und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Marion Leibrecht, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-16478.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos (https://presseportal.zdf.de/presse/terrax) erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Im ZDF-Presseportal steht akkreditierten Journalistinnen und Journalisten der Film als Arbeitsfassung (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/terra-x-harald-lesch-achtung-ki-fake) zur Verfügung.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6322890