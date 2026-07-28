Die Aktie der DHL Group befindet sich weiterhin in einer sehr starken Verfassung. Erst kürzlich markierte der DAX-Titel ein neues Mehrjahreshoch. Und im heutigen Handel geht es erneut nach oben, zumal der US-Logistikriese UPS nun mit guten Zahlen und einem noch optimistischeren Ausblick aufhorchen lässt. So hat der Paketdienstleister seine Prognosen für 2026 erhöht. Dabei dürfte der US-Konzern, der derzeit Versandvolumen von margenschwachen E-Commerce-Sendungen hin zu profitableren Paketen verlagert, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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