Multitasking gilt in der modernen Arbeitswelt als Produktivitätskiller schlechthin. Wer mehrere anspruchsvolle Aufgaben parallel erledigt, verliert den Fokus und macht Fehler. Eine aktuelle Studie kommt jedoch zu einem anderen Schluss. Eine neue Studie liefert handfeste Beweise für eine funktionierende Parallelverarbeitung im menschlichen Kopf. Danach ist echtes Dual-Tasking zumindest machbar. Voraussetzung ist allerdings ein diszipliniertes, aufwendiges ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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