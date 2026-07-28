Dublin (www.anleihencheck.de) - Die aktuellen Signale der Federal Reserve (Fed) sind undeutlich, so Daniel Loughney, Anleihechef bei Mediolanum International Funds.Der Markt habe die Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh bei seiner ersten Sitzung als restriktiv interpretiert und seine Erwartungen deutlich verschoben: Statt Zinssenkungen würden nun Zinserhöhungen eingepreist. Für diese Woche liege die erwartete Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung bei rund 30%. Ende vergangener Woche seien es noch 40% gewesen, Mitte Juni dagegen nur knapp 10% - nachdem die Kerninflation für Juni schwach ausgefallen sei. Zudem würden Marktteilnehmer für die kommenden zwölf Monate Zinserhöhungen von insgesamt mehr als 50 Basispunkten erwarten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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