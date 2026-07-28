Brüssel (www.anleihencheck.de) - Nach Einschätzung von Matthew Ryan, Head of Market Strategy bei Ebury, dürfte die US-Notenbank den Leitzins auf ihrer Sitzung am Mittwoch unverändert lassen.Im Fokus stünden jedoch die Signale für die kommenden Monate.Obwohl die jüngsten Konjunktur- und Inflationsdaten für sich genommen keine überzeugenden Argumente für höhere Zinsen liefern würden, könnten die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten den Handlungsspielraum der Fed einschränken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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