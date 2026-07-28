Jahrelang wurde ein großer Industriekonzern vom Markt als Sanierungsfall mit erheblichen Rechtsrisiken abgestempelt. Doch die jüngsten Ergebnisse könnten der Startschuss für eine große Comeback-Story sein: Der Gewinn übertrifft die Erwartungen deutlich, das organische Wachstum zieht an und die operative Marge erreicht einen Rekordwert. Der Zeitpunkt für den Einstieg scheint perfekt.Operativ ist der Stillstand vorbei: Das Unternehmen wächst wieder, setzt seine Preise durch und gleicht damit die Kosteninflation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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