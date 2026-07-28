Apple hat am Montagabend nochmal Updates für iOS 26, macOS 26 und die anderen Systeme veröffentlicht. Es geht vor allem um eine Neuerung - und sehr viele Sicherheitslücken. Nochmal eine große Update-Welle, bevor im September die 27er Systeme kommen: Nutzer:innen können ab sofort iOS 26.6, macOS 26.6 (Tahoe), iPadOS 26.6, watchOS 26.6, visionOS 26.6, tvOS 26.6 und die HomePod-Software 26.6 installieren. Die Updates scheinen zunächst eher unspannend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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