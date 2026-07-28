Der Countdown zur DKM 2026 läuft, dann trifft sich die Versicherungs- und Finanzwelt wieder in Dortmund. Auch Maklerpools und -verbünde setzen auf das Branchentreffen des Jahres, um ihre Kontakte zur Maklerschaft zu pflegen und neue Vertriebspartner zu gewinnen. Auch in diesem Jahr versammelt die DKM 2026 am 27. und 28.10.2026 in Dortmund ein breites Spektrum an Ausstellern der Finanz- und Versicherungsbranche. Pools und Verbünde nutzen die Messe gezielt, um im direkten Dialog mit Versicherungsmaklern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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