Krypto News Cardano nach der Van Rossem Hard Fork und der Frage, warum ADA trotzdem fällt

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Die Krypto News aus dem Cardano Netzwerk sind stark, denn am 18. Juli ging die Van Rossem Hard Fork live und schloss den größten Umbau der Geschichte ab. Der Kurs antwortete mit dem Gegenteil und fiel am 28. Juli auf rund 0,155 Dollar. Allein in 24 Stunden verlor ADA sechs Prozent, auf Wochensicht neun Prozent. Große Wallets zwischen zehn und hundert Millionen ADA halten trotzdem mehr als 38 Prozent des Bestands. Welche Marken jetzt über die nächste Bewegung entscheiden und was Van Rossem für Leios bedeutet, klärt der folgende Überblick. Und er beantwortet die Frage, warum frisches Kapital gerade woanders nach Rendite sucht.

Krypto News Cardano nach Van Rossem und was das Leios Upgrade für ADA bedeutet

Bei rund 0,155 Dollar am 28. Juli 2026 bringt Cardano noch etwa 5,64 Milliarden Dollar auf die Waage. Vom Allzeithoch bei 3,10 Dollar trennen ADA rund 95 Prozent. Dabei hob die Van Rossem Hard Fork am 18. Juli die Kette auf Protokollversion 11, ratifiziert allein durch die Abstimmung der Gemeinschaft.

Van Rossem ist die technische Voraussetzung für Ouroboros Leios, das den Durchsatz auf mehr als 1.000 Transaktionen pro Sekunde heben soll, wie wallstreet-online berichtet. Charles Hoskinson erklärte am 28. Juli, die besten Tage des Netzwerks lägen noch vor ihm. Die großen Adressen kaufen weiter, während der Kurs nachgibt.

Die von Invezz genannte Marke bei 0,1605 Dollar ist inzwischen gefallen, womit der Bereich um 0,150 Dollar in den Blick rückt. Das Verhältnis von Long zu Short liegt bei 0,82, die Finanzierungsraten sind negativ, der Relative Stärke Index steht bei knapp 28. Selbst 0,27 Dollar bis Dezember wären vom heutigen Stand rund 75 Prozent, bei 5,64 Milliarden Dollar Bewertung ordentlich, aber niemand wird davon reich. Deshalb wandert frisches Kapital dorthin, wo fertige Werkzeuge auf einen Einstieg treffen, den der Markt noch nicht bepreist hat.

Pepeto verbindet fertige Werkzeuge mit viraler Energie, während die Krypto News auf Cardano schauen

Cardano liefert Technik und der Markt zahlt nicht dafür. Genau deshalb kaufen dieselben Adressen, die ADA an der Unterstützung einsammeln, längst auch bei Pepeto. Was dort gerade fertig geworden ist, erklärt den Rest.

Das jüngste Update bestätigte, dass die gebührenfreie Handelsebene, die Cross Chain Bridge und der KI Vertragsprüfer kurz vor der Startreife stehen. Berichte deuten darauf hin, dass die Ankündigung nur Stunden vor dem Handelsstart kommt, weshalb das Fenster enger ist, als viele Anleger vermuten. Statt eine eigene Layer 1 zu bauen, arbeitet Pepeto als Ausführungsebene auf Ethereum und verbindet gebührenfreie Abwicklung, Bridge Wege und KI Prüfungen in einem Protokoll.

Entwickelt hat das System ein früherer leitender Binance Entwickler, geführt wird das Projekt vom Mitgründer hinter dem Pepe Token. Damit hängt sich Pepeto an den DeFi Markt von Ethereum mit seinen 40 Milliarden Dollar an, statt eine Kette von null aufzubauen. Der Presale liegt bei 0,000000188 Dollar und hat bislang über 10,38 Millionen Dollar angezogen. Geprüft wurde der Verkauf von SolidProof, denn die Fachleute kontrollierten den kompletten Programmcode, bevor die erste Einzahlung möglich war.

Pepeto bringt mehr mit als funktionierende Technik, denn was den Ausblick verändert, ist virale Energie. Telegram Kanäle gewinnen täglich Tausende Mitglieder, jede Woche starten Nachahmer unter dem Namen Pepeto, und Ersteller zeigen das Projekt nun täglich, weil ihre Zuschauer danach fragen.

Genau das geschah bei Shiba Inu, bevor der Markt aufmerksam wurde. Eine Wallet steckte 2020 8.000 Dollar in SHIB und hielt auf dem Höchststand 5,7 Milliarden Dollar, und aus 1.000 Dollar wurde über eine Milliarde. Reine Aufmerksamkeit schuf dieses Vermögen, und Pepeto folgt demselben Muster mit stärkeren Grundlagen, einem stärkeren Team und fertiger Technik. SHIB machte Menschen reich, obwohl darunter nichts stand, und bei Pepeto ist die Grundlage echt.

Fazit

Die Krypto News rund um Cardano zeigen ein Netzwerk, das liefert, während der Kurs zurückbleibt. Für geduldige Anleger bleibt ADA interessant, doch die großen Sprünge entstehen woanders. Jeder Zyklus zeigte, dass die größten Gewinne bei frühen Projekten mit echter Technik und viraler Nachfrage lagen. Jede Stufe des Presales füllt sich schneller, und sobald sie schließt, steigt der Einstiegspreis dauerhaft. Tausende Wallets verpassten SHIB um Tage, manche um Stunden, und sahen zu, wie andere einsammelten, was sie fast hatten. Pepeto ist diese zweite Gelegenheit, und wer sie nutzen will, muss vor der Notierung handeln.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Wie sieht die Cardano Prognose nach der Van Rossem Hard Fork aus?

ADA notiert am 28. Juli bei rund 0,155 Dollar und hat die Unterstützung bei 0,1605 Dollar verloren. Der nächste Bereich liegt bei 0,150 Dollar.

Was unterscheidet Pepeto von anderen Meme Coins?

Pepeto verbindet eine gebührenfreie Börse auf Ethereum, KI gestützte Vertragsprüfung und eine Cross Chain Bridge mit einem von SolidProof geprüften Presale, alles einsehbar auf der offiziellen Pepeto-Website.