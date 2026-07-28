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Vancouver, BC / 28. Juli 2026 / IRW-Press / Wedgemount Resources Corp. (CSE: WDGY) (FWB: 8H5) ("Wedgemount" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vergleichsvereinbarung zur Tilgung von Verbindlichkeiten unterzeichnet hat, um ein besichertes Darlehen in Höhe von 275.000 USD (entspricht 385.550 CAD), das bestimmten Kreditgebern des Unternehmens geschuldet wird, zu begleichen (die "Schuldentilgung"). Gemäß den Bestimmungen der Schuldentilgung wird das Unternehmen insgesamt 4.819.375 Wertpapiereinheiten des Unternehmens (die "Schuldentilgungseinheiten") zum angenommenen Preis von 0,08 $ pro Schuldentilgungseinheit an die Kreditgeber des Unternehmens ausgeben. Jede Schuldentilgungseinheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Schuldentilgungsaktie") und der Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants (jeweils ein "Schuldentilgungswarrant"). Jeder ganze Schuldentilgungswarrant kann innerhalb von zwei Jahren ab dem Ausgabedatum der Schuldentilgungswarrants ausgeübt und gegen eine Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Warrant-Aktie") zum Preis von 0,12 $ eingetauscht werden.

Das Unternehmen hat sich für die Begleichung der Schulden über die Ausgabe von Schuldentilgungseinheiten entschieden, um seine Barmittel weiterhin für das Betriebskapital (Working Capital) verwenden zu können. Die Ausgabe der Schuldentilgungseinheiten an die Kreditgeber ist an eine Reihe von Auflagen, wie etwa die Genehmigung durch die Börse (CSE), gebunden. Alle ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Sperrfrist von vier Monaten, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum endet.

Keiner der Kreditgeber ist eine verbundene Partei, weshalb es sich bei der Schuldentilgung auch nicht um eine "Transaktion mit einer verbundenen Partei" im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 ("MI 61-101") handelt.

ÜBER WEDGEMOUNT RESOURCES CORP.

Wedgemount Resources ist ein aufstrebendes Energieunternehmen, das sich auf den Erwerb und Ausbau von Projekten im Süden der Vereinigten Staaten konzentriert.

Im Namen des Board of Directors,

WEDGEMOUNT RESOURCES CORP.

Mark Vanry, President und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen:

Telefon: (604) 343-4743

info@wedgemountresources.com

www.wedgemountresources.com

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