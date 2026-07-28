Der US-Getränkeriese Coca-Cola hat im zweiten Quartal 2026 die Erwartungen der Analysten auf ganzer Linie geschlagen. Dank einer starken Nachfrage nach Softdrinks und ungebrochener Preissetzungsmacht hebt das Management aus Atlanta seine Ziele für das Gesamtjahr an. Anleger reagieren begeistert: Die Coca-Cola-Aktie legt vorbörslich um knapp vier Prozent zu und schiebt sich damit auf den zweiten Platz im Dow Jones.Im zweiten Quartal stieg der Nettoumsatz nominal um sieben Prozent auf 13,4 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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