

EQS-Media / 28.07.2026 / 14:34 CET/CEST

Schüttorf, 28.07.2026 - Die FIT GROUP AG setzt ihren Wachstumskurs im Bereich Functional Nutrition konsequent fort und gibt den Beginn einer strategischen Vertriebspartnerschaft mit der UTZ Lebensmittel GmbH & Co. KG bekannt. Im Rahmen der Kooperation übernimmt UTZ künftig die Distribution sowie den Vertrieb der Marke TUNNELBLICK im Convenience- und Nahversorgungsmarkt. Mit der Partnerschaft gewinnt die FIT GROUP AG einen der führenden Großhandelspartner für den Convenience-Bereich in Süddeutschland. UTZ verfügt über ein über Jahrzehnte aufgebautes Vertriebsnetz und beliefert zahlreiche Kioske, Tankstellenshops, Lebensmitteleinzelhändler, Bäckereien sowie moderne 24/7-Shops und Automatenkonzepte. Darüber hinaus ist UTZ Teil des MCS-Convenience-Netzwerks, das deutschlandweit rund 14.000 Verkaufsstellen umfasst. Damit eröffnen sich für TUNNELBLICK hervorragende Möglichkeiten, neue Zielgruppen direkt am Point of Sale zu erreichen. TUNNELBLICK steht für moderne Functional Nutrition und richtet sich insbesondere an Menschen, die im Alltag, Beruf, Sport oder Gaming einen zuverlässigen Fokus- und Energiebegleiter suchen. Mit seinen innovativen Koffein-Pouches bietet TUNNELBLICK eine praktische Alternative zu klassischen Energy-Drinks und spricht eine stetig wachsende Zielgruppe an, die Wert auf Funktionalität, Komfort und moderne Konsumformen legt. Die Kooperation mit UTZ eröffnet der FIT GROUP AG neue Vertriebsmöglichkeiten in einem dynamisch wachsenden Marktsegment. Insbesondere die starke Marktposition von UTZ im Bereich Kioske, Tankstellenshops, Nahversorgung sowie innovativer Automaten- und 24/7-Konzepte schafft ideale Voraussetzungen, um die Verfügbarkeit von TUNNELBLICK nachhaltig zu steigern und neue Kundengruppen zu erschließen. "Mit UTZ haben wir einen Vertriebspartner gewonnen, der unsere Wachstumsstrategie ideal ergänzt. Das Unternehmen verfügt über ein außergewöhnlich starkes Netzwerk im Convenience-Bereich und eröffnet uns den Zugang zu zahlreichen Kiosken, Tankstellenshops sowie modernen Automaten- und 24/7-Vertriebskonzepten. Für TUNNELBLICK bedeutet diese Partnerschaft einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einer flächendeckenden Marktpräsenz. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam die Markenbekanntheit weiter steigern und das enorme Marktpotenzial von TUNNELBLICK erfolgreich ausschöpfen werden", so Dili Acar, Vorstandsvorsitzender der FIT GROUP AG. Die Partnerschaft ist ein weiterer wichtiger Baustein der Wachstumsstrategie der FIT GROUP AG. Durch den Ausbau der stationären Distribution soll TUNNELBLICK künftig noch stärker im Convenience-Handel positioniert werden. Gleichzeitig schafft die Kooperation die Grundlage für eine nachhaltige Skalierung der Marke und stärkt die Marktposition der FIT GROUP AG im Bereich innovativer Functional-Nutrition-Produkte. Über die FIT GROUP AG Die FIT GROUP AG ist ein innovatives Unternehmen im Bereich Health, Nutrition und Functional Food. Mit ihren Marken entwickelt und vertreibt die Gesellschaft moderne Produkte für einen aktiven und leistungsorientierten Lebensstil. Ziel ist es, innovative Marken erfolgreich zu etablieren und über nationale sowie internationale Vertriebspartner nachhaltig zu skalieren. Über UTZ Lebensmittel GmbH & Co. KG Die UTZ Lebensmittel GmbH & Co. KG zählt zu den führenden Convenience-Großhändlern in Süddeutschland. Das Unternehmen beliefert zahlreiche Kunden aus den Bereichen Kioske, Tankstellenshops, Lebensmitteleinzelhandel, Bäckereien, Metzgereien sowie moderne 24/7-Shop- und Automatenkonzepte. Mit seiner leistungsfähigen Logistik und einem etablierten Vertriebsnetz ist UTZ ein bedeutender Partner für Markenhersteller im Convenience-Segment.



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Emittent/Herausgeber: FIT GROUP AG

Schlagwort(e): Handel



28.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group



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