UnitedHealth überrascht die Märkte mit einem bärenstarken Quartal

Die UnitedHealth Group hat am Donnerstag die Erwartungen der Wall Street für das zweite Quartal deutlich übertroffen und die Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben. Dank gezielter Optimierungsmaßnahmen und dem cleveren Einsatz künstlicher Intelligenz gelingt es dem größten privaten US-Krankenversicherer, die branchenweit hohen medizinischen Kosten besser zu bewältigen und die eigene Rentabilität zu steigern. Die Reaktion an den Märkten ließ nicht lange auf sich warten: Die Aktie legte im vorbörslichen Handel direkt um rund 7 - zu. Für langfristig orientierte Anleger, die im stabilen Gesundheitssektor ertragreiche Aktien kaufen möchten, rücken United Health Aktien nach dieser Performance wieder ganz oben auf den Zettel.

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