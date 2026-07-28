Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank Federal Reserve beginnt heute ihre zweitägige Sitzung, so die Börse Stuttgart.Das CME FedWatch Tool, das die Erwartungen aus real gehandelten Zins-Terminkontrakten ableite, zeige eine Wahrscheinlichkeit von rund 62% für unveränderte Zinsen am Mittwoch. Die Entscheidung werde am 29. Juli um 20:00 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht. Demnach liege die Chance auf eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte bei etwa 38%. Auf der Wettplattform Polymarket, wo Nutzer mit echtem Geld direkt auf politische Ereignisse setzen würden, liege die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung dagegen bei 25%. Beide Instrumente würden unterschiedliche Teilnehmergruppen abbilden - am Terminmarkt würden überwiegend Banken und Fondsgesellschaften handeln, auf Polymarket eher Privatpersonen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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