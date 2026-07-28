Essen (ots) -Die Grundschule Hagelstadt aus Bayern ist Deutschlands fitteste Grundschule 2026. Im Rahmen der bundesweiten DEICHMANN-Initiative "DEICHMANN bewegt" setzte sie sich gegen mehr als 150 Grundschulen durch. Insgesamt nahmen rund 30.000 Kinder teil und sammelten mehr als 480.000 Bewegungseinheiten. Ziel der Initiative ist es, mehr Bewegung niedrigschwellig und dauerhaft in den Schulalltag zu integrieren.Bereits zum dritten Mal hat DEICHMANN Schulen in ganz Deutschland zu mehr Bewegung im Alltag der Kinder eingeladen. Das Ziel: Bewegung auch in Zeiten von Smartphone und Spielekonsole wieder fest im Schulalltag zu verankern und die Gesundheit von Grundschulkindern nachhaltig zu stärken. Denn die Zahlen sind alarmierend. Das Robert Koch-Institut (https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/Journal-of-Health-Monitoring/GBEDownloadsJ/Focus/JHealthMonit_2024_01_Bewegung.pdf?__blob=publicationFile&v=1) berichtet auf Basis der HBSC-Studie 2022, dass nur 10,8 Prozent der Mädchen und 20,9 Prozent der Jungen im Alter von 11 bis 15 Jahren die tägliche Bewegungsempfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von mindestens 60 Minuten erreichen.Doch über 150 Grundschulen in Deutschland haben jetzt ein starkes Zeichen gesetzt. Unter dem diesjährigen Initiativen-Motto "Weltraum" begaben sich die Kinder auf eine bewegte Reise durch das Universum. Ob beim Astronauten-Check im Klassenzimmer oder als Sternenfänger in der Sporthalle: Die vielfältigen Aufgaben sorgten für jede Menge Bewegung und Spaß."Bewegung darf im Schulalltag kein Zusatz sein, sondern sollte selbstverständlich dazugehören. Die teilnehmenden Schulen zeigen eindrücklich, wie einfach und wirkungsvoll das gelingen kann", sagt Heinrich Deichmann, Vorsitzender des Verwaltungsrates der DEICHMANN SE.Nun stehen die bundesweiten Gewinner-Grundschulen fest:1. Grundschule Hagelstadt aus Bayern2. Nibelungenschule Viernheim aus Hessen3. Grundschule Dippach aus ThüringenDie Grundschule Hagelstadt hat sich mit ihrem außergewöhnlichen Engagement den Bundessieg gesichert. Unter dem Motto "Mission: DFG Hagelstadt 2" ging die Schule auf eine fantasievolle und durchdachte Reise ins All. Mit viel Liebe zum Detail betteten Kinder und Lehrpersonal Bewegungsangebote und gemeinschaftliche Aktionen in die Geschichte ein, etwa mit Formaten wie einem "Meteoritentunnel" zum Krabbeln oder Gleichgewichtsübung als "Schwerelosigkeitstraining". Bewegung wurde fest in den Schulalltag integriert - von kurzen Einheiten im Unterricht bis zu aktiven Pausen. Das Konzept zeigte eindrucksvoll, wie dabei gleichzeitig Freude, Motivation und Gemeinschaft gefördert werden können."Die Teilnahme an 'Deutschlands fitteste Grundschule' hat bei uns für riesige Begeisterung gesorgt", erzählt Alexandra Thannhäuser, Schulleiterin der Grundschule Hagelstadt. "Unsere Schülerinnen und Schüler waren mit unglaublich viel Motivation und Freude dabei und haben sich gegenseitig angesteckt. Es war schön zu erleben, wie selbstverständlich Bewegung Teil unseres Schulalltags geworden ist. Das Projekt zeigt, wie wichtig regelmäßige Bewegung ist. Diese positiven Impulse nehmen wir mit und werden sie auch langfristig weiterführen."Schirmherrin Ekaterina Leonova bei Siegerehrung in HagelstadtIm Rahmen einer feierlichen Siegerehrung mit prominenter Unterstützung von Schirmherrin und Profitänzerin Ekaterina Leonova erhielt die Grundschule Hagelstadt heute offiziell den Titel. Neben der Auszeichnung dürfen sich die Gewinner auch über ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro freuen.Besonders beeindruckt zeigte sich Ekaterina Leonova von dem Engagement und der Ausdauer der Schülerinnen und Schüler: "Als Tänzerin weiß ich, dass hinter jedem Erfolg viele kleine Schritte stecken. Deshalb beeindruckt mich vor allem der Weg, den die Kinder gemeinsam gegangen sind. Mit ihrer Begeisterung und ihrem Einsatz haben sie gezeigt, was möglich ist, wenn man zusammenhält und nicht aufgibt."Neben den drei bundesweiten Gewinnern hat DEICHMANN auch die jeweils besten Grundschulen der einzelnen Bundesländer ausgezeichnet. Die regionalen Siegergrundschulen erhalten eine Urkunde sowie ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro.AgenturkontaktMarie HukkerBenjamin KolthoffPUNKT Gesellschaft für Public Relations mbHVölckersstraße 4422765 HamburgTel.: 0 40 / 85 37 60 13E-Mail: bkolthoff@punkt-pr.dewww.punkt-pr.dewww.punkt-digital.dewww.punkt-employerbranding.dewww.punkt-csr.deUnternehmenskontaktDEICHMANN SEUnternehmenskommunikationSonja SchröderTel.: +49 (0) 201 / 8676 - 962Sonja_Schroeder@deichmann.comOriginal-Content von: DEICHMANN SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56381/6323007