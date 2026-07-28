Zu Monatsbeginn liebäugelten wir in meiner vorherigen Analyse mit einem Test der Unterstützung bei 66,55 US$. Der erwartete Abprall folgte, doch die Notierungen schnellten sogar weit über die damaligen Erholungsziele hinaus. Nach dem explosiven Anstieg bis 93,35 US$ richtet sich der Ölpreis nun allerdings wieder gen Süden. Die Gegenbewegung war außergewöhnlich stark Ausgehend von der Unterstützung bei 66,55 US$ verteuerte sich WTI innerhalb weniger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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