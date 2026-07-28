Trotz anspruchsvoller wirtschaftlicher Zeiten verläuft die Entwicklung am Hotelimmobilienmarkt stabil. Experten zufolge werden belastbare Cashflows zum Schlüsselkriterium. Projektentwicklungen rücken zunehmend Revitalisierung, Bestandstransformation, Toplagen und Mixed-Use-Konzepte in den Mittelpunkt. Der Hotelimmobilienmarkt in Deutschland und Österreich erweist sich trotz eines anspruchsvollen makroökonomischen Umfelds als stabil. Zugleich legen belastbare Cashflows, Betreiber- und Sponsorenqualität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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