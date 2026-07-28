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Bitcoin fiel am Dienstag um mehr als drei Prozent auf rund 63.200 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit dem 17. Juli. Ausgelöst wurde der Rutsch von einem Ausverkauf bei KI-Aktien, der über Asien auf den Kryptomarkt übergriff. Gleichzeitig haben Optionshändler rund 2,5 Milliarden US-Dollar in Call-Spreads gesteckt, die am 31. Juli auslaufen und auf 72.000 US-Dollar zielen. Der Markt setzt also auf einen Sprung, während der Kurs auf ein Zehntagestief rutscht. Diese Krypto News zeigen eine Woche, in der eine einzige Pressekonferenz die Richtung vorgibt.

Krypto News zu Bitcoin. Die Fed entscheidet, und der Markt hat sich längst positioniert

Bitcoin verlor am Dienstag mehr als drei Prozent auf rund 63.200 US-Dollar, meldet Investing.com, den tiefsten Stand seit dem 17. Juli. Der Auslöser lag an den Börsen in Asien, wo der Ausverkauf bei KI-Werten auch digitale Anlagen nach unten zog. Der südkoreanische Kospi verlor über zehn Prozent, Ether, XRP und Solana gaben jeweils mehr als vier Prozent ab. Am Mittwoch entscheidet die US-Notenbank über den Leitzins, der bei 3,50 bis 3,75 Prozent liegt, am Donnerstag folgen wichtige Konjunkturdaten.

Trotz des schwachen Starts positionieren sich viele Händler nach oben. Optionshändler kauften rund 2,5 Milliarden US-Dollar an Call-Spreads mit Verfall am 31. Juli, berichtet Yahoo Finance unter Berufung auf CoinDesk. Der Markt erwartet unter Notenbankchef Kevin Warsh dennoch keine Zinsänderung. Der US-Senat verschob zudem die Abstimmung über das Krypto-Gesetz CLARITY auf die kommende Woche vor der Sommerpause am 8. August. Für einen neuen Aufwärtsschub müsste Bitcoin über 67.300 US-Dollar schließen, ein Analyst von Nansen hält dagegen einen Rückfall bis 52.000 US-Dollar für möglich. Bei 1,3 Billionen US-Dollar Marktwert bedeutet selbst ein optimistisches Ziel eine Vervierfachung, für die sehr viel neues Kapital nötig wäre.

Pepeto und die Layer-2-Aufrüstung, die auf genau diese Marktbewegung wartet

Genau dieses Kapital sucht parallel nach Zielen, bei denen eine Vervierfachung keine Billionen kostet. Der Vorverkauf von Pepeto liegt inzwischen bei 10,38 Millionen US-Dollar, und große Wallets steigen in auffälligem Tempo ein. Das Projekt hat gerade eine Layer-2-Aufrüstung seines Börsenprotokolls angekündigt. Sie erhöht den Durchsatz der Börse, damit sie genau die Volumenwelle verarbeitet, die auf eine Entscheidung dieser Größe folgt.

Technisch verkürzt das Update die Bestätigungszeit über Ethereum, BNB Chain und Solana und erlaubt damit eine höhere Handelsfrequenz ohne Gebühren. Parallel dazu läuft eine KI-gestützte Prüfung der Smart Contracts für jeden gelisteten Token. Für große Wallets bedeutet das eine Ausführung auf institutionellem Niveau, verbunden mit den Eigentumsrechten aus dem dezentralen Finanzbereich. Abgesichert wird das Ganze durch SolidProof, das den vollständigen Code des Protokolls vor dem Start des Vorverkaufs geprüft und für korrekt befunden hat.

In jedem Zyklus baut nur ein winziger Teil aller Krypto-Halter mit einem Projekt wie Dogecoin echtes Vermögen auf. Die Mehrheit dieser Gewinner sind große Wallets sowie eine kleine Gruppe von Anlegern, die deren Bewegungen früh bemerkt und ihnen gefolgt ist. Dieses Muster wiederholte sich bei DOGE, bei SHIB und bei jedem großen Meme-Coin-Gewinner. Die Wale bewegten sich zuerst, das kluge Geld folgte, und alle anderen kauften am Hoch.

Im Jahr 2026 lässt sich diese Bewegung leichter verfolgen, weil die Blockchain-Daten genau zeigen, wohin großes Kapital fließt. Ein Teil davon fließt derzeit zu Pepeto, und die Größe der Wallets entspricht institutioneller Akkumulation. Nach Angaben des Projekts rückt die Binance-Listung näher, und die Layer-2-Aufrüstung soll dafür sorgen, dass die Börse jedem Marktumfeld standhält. Die Geschichte von DOGE schuf Gewinner, hinterließ aber auch Millionen Menschen, die einen Tag zu lange gezögert haben.

Fazit

Die Krypto News zu Bitcoin drehen sich um eine Entscheidung und die Frage, wohin das Kapital fließt. Bitcoin bleibt der Anker jedes Depots, doch bei 1,3 Billionen US-Dollar bewegt er sich langsam. Jeder frühere Zyklus zeigte, dass Vorverkäufe auf Ethereum mit echter Technik Vielfache erreichten, die große Namen nie lieferten. Pepeto steht an diesem Punkt mit einer Layer-2-Börse, KI-Schutz und wachsender Aufmerksamkeit vor der Listung. Die Wale sind bereits drin, und jeder Tag des Zögerns verschiebt den Einstiegspreis nach oben. Das ist die zweite Chance für alle, die DOGE verpasst haben, und solche Fenster bleiben Tage offen, nicht Monate.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was sagen die Krypto News zu Bitcoin vor der Fed-Sitzung?

Bitcoin fiel am 28. Juli um über drei Prozent auf rund 63.200 US-Dollar, den tiefsten Stand seit dem 17. Juli. Die Fed dürfte den Leitzins bei 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. Für einen Aufwärtsschub müsste Bitcoin über 67.300 US-Dollar schließen.

Ist Pepeto der nächste Dogecoin?

Pepeto verbindet die virale Energie von Dogecoin mit einer Layer-2-Börse auf Ethereum und KI-Schutz, die Dogecoin nie gebaut hat. Mehr dazu steht auf der offiziellen Pepeto-Website.