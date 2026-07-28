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Markus Weingran
28.07.2026 15:27 Uhr
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Mein Top 5 Robotik-Aktien: Apple: Wieder Nr. 1, ASML: Burggraben wird kleiner und Mercedes: Zahlen

Helle Aufregung bei KI-Aktien. China löst den nächsten Abverkauf in der Branche aus. Im Reich der Mitte werden jetzt wohl auch Lithographie-Maschinen in Serie gebaut. Muss ASML um seinen Burggraben fürchten?Robotik-Aktien: Tristes oder rennen die Kurse bald los Humanoide Helfer, autonome Logistik-Zentren oder hochmoderne Industrie-Greifer: Die Robotik-Revolution läuft parallel zum KI-Hype. Ein Multi-Billionen-Markt, der erst am Anfang steht. Wie sollten Anleger sich positionieren? Vom Pure-Player bei humanoiden Robotern, bis zur kleinen, aussichtsreichen Sparte in riesigen Konzernen ist alles möglich. Apple: Der sichere Hafen im KI-Chaos? Der Techriese aus Cupertino hat Nvidia wieder die …

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© 2026 Markus Weingran
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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