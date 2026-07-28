Mein Top 5 Robotik-Aktien: Apple: Wieder Nr. 1, ASML: Burggraben wird kleiner und Mercedes: Zahlen

Helle Aufregung bei KI-Aktien. China löst den nächsten Abverkauf in der Branche aus. Im Reich der Mitte werden jetzt wohl auch Lithographie-Maschinen in Serie gebaut. Muss ASML um seinen Burggraben fürchten?Robotik-Aktien: Tristes oder rennen die Kurse bald los Humanoide Helfer, autonome Logistik-Zentren oder hochmoderne Industrie-Greifer: Die Robotik-Revolution läuft parallel zum KI-Hype. Ein Multi-Billionen-Markt, der erst am Anfang steht. Wie sollten Anleger sich positionieren? Vom Pure-Player bei humanoiden Robotern, bis zur kleinen, aussichtsreichen Sparte in riesigen Konzernen ist alles möglich. Apple: Der sichere Hafen im KI-Chaos? Der Techriese aus Cupertino hat Nvidia wieder die …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran