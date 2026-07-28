Mainz (ots) -
Woche 31/26
Mi., 29.7.
Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten:
19.00 heute
19.20 Wetter
19.25 Was nun, Herr Frei (VPS 19.24/HD/UT)
Fragen an den designierten Unionsfraktionschef
von Bettina Schausten und Anne Gellinek
Deutschland 2026
Im Streaming: 29. Juli 2026, 19.20 Uhr bis 29. Juli 2028
19.50 Backstage - Aktenzeichen XY... Ungelöst (HD/UT)
Spurensuche hinter den Kulissen
Film von Julia Disselmeyer
(vom 4.1.2026)
Deutschland 2025
(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.
"Neue Folgen: Duell der Gartenprofis" verschiebt sich auf So., 16.8.2026, 14.45 Uhr.)
Woche 34/26
So., 16.8.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
14.45 Neue Folgen
Duell der Gartenprofis (HD/UT)
Moderation: Eva Brenner
Deutschland 2026
Im Streaming: 29. Juli 2026, 06.00 Uhr bis 29. Juli 2031
(Die Wiederholung "Duell der Gartenprofis" entfällt.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6323058
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Duell der Gartenprofis (HD/UT)
Moderation: Eva Brenner
Deutschland 2026
Im Streaming: 29. Juli 2026, 06.00 Uhr bis 29. Juli 2031
(Die Wiederholung "Duell der Gartenprofis" entfällt.)
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