Vilnius, den 28.Juli 2026 (ots) -In der Nacht zu Montag sind rund 60 Fahrzeuge, darunter auch schwere Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 sowie gepanzerte Rad- und Transportfahrzeuge, des Panzerlehrbataillons 93 aus Munster (Niedersachsen) vom polnischen Truppenübungsplatz Orzsyz nach Litauen gefahren. Der Marsch erfolgte über den sogenannten Suwalki-Korridor - ein knapp 70 Kilometer breiter Landstrich zwischen Russlands Exklave Kaliningrad und Belarus.Das Panzerlehrbataillon stellt ab August die Kräfte für die Multinational Battlegroup Lithuania, die im litauischen Rukla nahe Kaunas stationiert ist.Erstmals wurden für den Rotationswechsel der Battlegroup Kampfpanzer auf einer 220 Kilometer langen Teilstrecke im Straßenmarsch über den Suwalki-Korridor nach Litauen verlegt. Der Straßenmarsch durch Polen nach Litauen ist Bestandteil der Ausbildung. Der reibungslose Ablauf über Ländergrenzen hinweg beweist die vertrauensvolle Zusammenarbeit der NATO-Partner in Europa und ist ein sichtbares Zeichen für Bündnissolidarität und Verlässlichkeit."Die Fähigkeit zur schnellen Verlegung von Kräften auf allen möglichen Verkehrswegen, also über den Seeweg, die Bahn, mit Flugzeugen und eben auch auf der Straße, ist für mich ein wesentlicher Bestandteil des Abschreckungs- und Verteidigungsauftrags", erklärt der Kommandeur der Panzerbrigade 45, Brigadegeneral Christoph Huber.Pressekontakt:PANZERBRIGADE 45 "LITAUEN"Rinktines gatve 509233 Vilnius (LT)+49 (0) 3299 - 1218 - 2120PzBrig45Presse@Bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/6323056