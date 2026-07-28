Im Rahmen des von Treasury Intelligence Solutions (TIS) unterstützten "EuroFinance Deep Dive" wurden Führungskräfte aus dem Treasury-Bereich interviewt und befragt. Dabei stellte sich heraus, dass sie KI zwar als leistungsstarkes Werkzeug für die Liquiditätsprognose ansehen, jedoch zahlreiche Bedenken haben, die sie - vorerst - davon abhalten, sie einzuführen.

BERLIN, DE / ACCESS Newswire / 28. Juli 2026 / Treasury Intelligence Solutions (TIS), ein führender Anbieter von Lösungen für den Zahlungsverkehr und das Cash-Management, hat in Zusammenarbeit mit dem Forschungs- und Branchenverband EuroFinance eine Studie durchgeführt, die ergab, dass fast die Hälfte der führenden Finanzteams in Unternehmen den Einsatz künstlicher Intelligenz bei der Liquiditätsprognose in Betracht zieht - doch ebenso viele zögern aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Technologie.

Der EuroFinance Deep Dive "AI in Treasury: Accuracy, Intelligence and the Future of Cash Forecasting" vereint eigene Forschungsergebnisse, Umfragedaten und Perspektiven von Treasury-Führungskräften bei Microsoft, Siemens Energy und anderen Unternehmen, um zu bewerten, wo KI einen Mehrwert schafft und wo ihre Einführung noch eingeschränkt ist.

Ein wichtiges Ergebnis der Umfrage: 46 % der Unternehmens-Treasurer und Treasury-Teams prüfen aktiv KI-Lösungen - mehr als bei jeder anderen neuen Technologie. Dennoch gaben 47 % der Treasurer an, dass sie sich zwar der Anwendungsmöglichkeiten von KI bei der Liquiditätsprognose bewusst sind, aber keine unmittelbaren Pläne für deren Einführung haben.

Charles Bennett, Chief Product Officer bei TIS, erklärte, dies zeige die Komplexität der Herausforderung, vor der Treasurer bei der Einführung von KI stehen.

"Bei TIS betrachten wir KI als ein leistungsstarkes Instrument, das Schwachstellen in der Datenqualität und in Prognoseannahmen aufdeckt, die traditionelle Modelle stillschweigend tolerieren", so Bennett. "Mehr als die Hälfte der Treasurer nennt die Datenqualität als größten Hemmschuh für die Genauigkeit von Liquiditätsprognosen. KI deckt diese Probleme schneller und deutlicher auf und zwingt Unternehmen dazu, die Ursachen anzugehen, anstatt sie zu umgehen."

Trotz dieser Erkenntnis zögern Treasurer, KI-Tools einzuführen - aufgrund mangelhafter Datengrundlagen, Schwierigkeiten bei der Integration von Altsystemen und Misstrauen gegenüber KI-generierten Ergebnissen. Daher sei es unerlässlich, die Datenqualität sicherzustellen und ein tiefgreifendes Verständnis dafür zu entwickeln, wie KI-Modelle funktionieren, so Bennett.

Siemens Energy hat begonnen, maschinelles Lernen und KI bei der Liquiditätsprognose einzusetzen. Robert McAnally, Senior Vice President und Leiter des Bereichs Treasury und Corporate Finance, stimmte zu, dass das Vertrauen in KI-Ergebnisse davon abhängt, zu wissen, wie diese generiert werden. "Man darf die Daten und Annahmen hinter KI-gesteuerten Modellen nicht außer Acht lassen", sagte er.

Dies gewinnt in Zeiten geopolitischer Veränderungen und Volatilität besonders an Bedeutung: Das Vertrauen in KI-Ergebnisse hängt vom Verständnis der zugrunde liegenden makroökonomischen Faktoren ab, die die Ergebnisse beeinflussen.

Die erhöhte geopolitische und makroökonomische Volatilität stellte laut Khaloud Alhammadi, Director of Treasury, eine besondere Herausforderung für die Liquiditätsprognosen von Abu Dhabi Ports dar und deckte die Schwachstellen traditioneller Prognosemodelle auf.

"Traditionelle Modelle stützten sich auf historische Daten, stabiles Kundenverhalten und vorhersehbare Zahlungsbedingungen", sagte sie. "Als diese Annahmen nicht mehr zutrafen, sank die Genauigkeit rapide, selbst wenn die zugrunde liegende Technologie gut war."

Der Einsatz von KI-Lösungen "war kein Allheilmittel", so Alhammadi, deckte jedoch Mängel bei Daten, Governance und Prognoseannahmen auf. KI erwies sich als äußerst nützliches Instrument zur Entscheidungsunterstützung, das die Steuerung über kurz- und mittelfristige Cashflows, das Betriebskapital und die Liquiditätspuffer verbesserte.

Die EuroFinance-Studie enthält zudem Perspektiven von leitenden Treasury-Führungskräften bei Creative Artists Agency, Ultragenyx und der Cloud Software Group. Ihre Erkenntnisse vermitteln eine einheitliche Botschaft: KI kann Treasury-Teams dabei helfen, Muster zu interpretieren, Annahmen zu hinterfragen und in volatilen Umgebungen schneller zu reagieren, doch menschliches Urteilsvermögen bleibt von zentraler Bedeutung, wenn Prognosen als Grundlage für Entscheidungen in den Bereichen Finanzierung, Liquidität, Kapitalallokation und Risikomanagement dienen.

"KI sollte das Fachwissen des Treasurers ergänzen, nicht ersetzen", sagte Bennett von TIS. "Die Treasurer, die in den kommenden Jahren führend sein werden, sind diejenigen, die KI als Katalysator für eine bessere Entscheidungsfindung betrachten und nicht lediglich als Werkzeug zur Reduzierung manueller Arbeit."

Zu den weiteren wichtigen Ergebnissen der EuroFinance-Umfrage unter Treasury-Führungskräften gehören:

- 38 % gaben an, der am besten geeignete Anwendungsfall für KI sei die Cashflow-Prognose.

- 16 % gaben an, dass KI in den nächsten 24 Monaten für ihre Prozesse "geschäftskritisch" sein werde, während 43 % angaben, KI sei "wichtig, aber ergänzend".

- Nur 4 % gaben an, dass KI-Prozesse bereits im Einsatz seien, während 7 % angaben, KI überhaupt nicht in Betracht zu ziehen.

Für CFOs und Führungskräfte im Treasury-Bereich sind die allgemeinen Schlussfolgerungen der Forschungsinitiative von großer Bedeutung: In naher Zukunft wird KI Prognoseprozesse eher ergänzen als ersetzen, doch wenn Unternehmen ihre Datengrundlagen und Governance-Rahmenbedingungen stärken, könnten sich die Prognosefähigkeiten der KI von schrittweisen Effizienzgewinnen hin zu einer echten Wettbewerbsdifferenzierung entwickeln.

TIS unterstützte die EuroFinance-Studie, um das Verständnis der Treasury-Community für KI in praktischer, operativer Hinsicht zu fördern. Die Plattform des Unternehmens verbindet Workflows in den Bereichen Unternehmenszahlungen, Cash-Management, Prognosen, Bankanbindung, Betrugsprävention und Compliance in komplexen globalen Umgebungen. TIS betreut mehr als 300 B2B-Kunden, 39.000 aktive Nutzer, 150 Länder, 11.000 Bankanbindungsoptionen und ein jährliches Zahlungsvolumen von $2,9 Billionen.

Der TIS/EuroFinance Deep Dive "AI in Treasury: Accuracy, intelligence and the future of cash forecasting" steht zum Download bereit. Weitere Informationen zu den Lösungen von TIS für den globalen Zahlungsverkehr und das Cash-Management finden Sie unter tispayments.com.

Über TIS

TIS unterstützt CFOs, Treasurer und Finanzteams dabei, ihre globalen Cashflow-, Liquiditäts- und Zahlungsfunktionen zu transformieren. Seit 2010 ermöglichen unsere preisgekrönte Cloud-Plattform und unser erstklassiges Servicemodell dem gesamten CFO-Bereich eine effektivere Zusammenarbeit sowie ein Höchstmaß an Effizienz, Automatisierung und Kontrolle. TIS ermöglicht es Anwendern, in Schlüsselbereichen wie Liquiditätsprognosen, Working Capital, ausgehende Zahlungen, Finanznachrichten, Betrugsprävention, Zahlungskonformität und mehr überragende Leistungen zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie unter tispayments.com. Beginnen Sie noch heute damit, Ihren Ansatz für den globalen Cashflow, die Liquidität und den Zahlungsverkehr neu zu gestalten.

Kontakt:

Blair Romain

blair.romain@tispayments.com

QUELLE: Treasury Intelligence Solutions

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