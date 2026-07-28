Starke Kursrückgänge, geopolitische Unsicherheiten und Zweifel am KI-Boom sorgen derzeit für Nervosität an den Börsen. Doch genau in solchen Phasen entstehen häufig die interessantesten Chancen. Der neue Aktien-Report von Johann Werther zeigt 3 Qualitätsaktien, die trotz überzeugender Wachstumsperspektiven deutlich günstiger bewertet sind als noch vor wenigen Monaten.Viele Anleger kennen dieses Muster: Die Kurse steigen, die Schlagzeilen überschlagen sich - und plötzlich scheint der ideale Einstiegszeitpunkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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