© Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - Snowfield PhotographyBechtle überrascht mit vorläufigen Q2-Zahlen und hebt die Jahresprognose an. Die Aktie explodiert und ein Analyst reagiert mit einem satten Kursziel-Sprung.Der IT-Dienstleister Bechtle hat mit seinen vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal die Erwartungen klar übertroffen und die Prognose für das laufende Jahr deutlich angehoben. Das Analysehaus mwb research reagierte umgehend und erhöhte das Kursziel für die Aktie von 41 auf 45 Euro, die Kaufempfehlung bleibt bestehen. Beim aktuellen Kurs von 32,30 Euro ergibt sich damit ein Aufwärtspotenzial von rund 39 Prozent. Konkret stieg das Geschäftsvolumen im zweiten Quartal um etwa 18 Prozent auf 2,27 Milliarden Euro. Der Umsatz kletterte um mehr …
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