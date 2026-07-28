Was plant PayPal-Chef Enrique Lores im Übernahmekrimi um den Bezahldienstleister? Bei der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen hat er nun Einblicke in seine Strategie gegeben. Seine Aussagen lassen Anleger aufhorchen - und erinnern auch an einen prominenten, aktuellen Übernahmekampf in Deutschland.PayPal will mit einem verschärften Sparkurs und leicht angehobenen Jahreszielen den Aktienkurs in die Höhe treiben und einen möglichen Übernahmeversuch abwehren. Der Zahlungsdienstleister will bis zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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