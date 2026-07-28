Samsung will die Sicherheit seiner Galaxy-Smartphones erhöhen. Deshalb verschärft der Hersteller die Regeln für die maximale Anzahl falsch eingegebener PINs. Welches Limit künftig gilt und warum auch ein Reset des Smartphones droht. Erst in jüngster Vergangenheit hat Google angekündigt, die PIN-Regeln für alle Android-Geräte zu verändern. Künftig haben Nutzer:innen dadurch deutlich weniger Versuche, um ihr Gerät in einem bestimmten Zeitraum zu entsperren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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