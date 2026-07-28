Krypto News Ethereum: Ein Wal kauft 59.404 ETH, doch eine Zahl bremst die Erholung

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Ein einzelner Großanleger hat seit dem 1. Juli 59.404 ETH eingesammelt und dazu zuletzt Wrapped Bitcoin im Wert von 7,8 Millionen Dollar gekauft. Am 28. Juli rutschte der Kurs trotzdem um 3,59 Prozent auf 1.871 Dollar. Diese Krypto News wirken auf den ersten Blick widersprüchlich, und genau das macht die Lage interessant. Große Adressen kaufen, während gleichzeitig Coins im Wert von über 200 Millionen Dollar auf Börsen wandern. Vor 24 Stunden lag der Kurs noch bei 1.956 Dollar. Welches Projekt bildet dieselbe Akkumulationslogik gerade in viel kleinerem Maßstab ab?

Krypto News zu Ethereum: Wale kaufen und der Kurs fällt trotzdem

Laut Bitcoin Sistemi hat ein Großanleger seit Anfang Juli 59.404 ETH und 820 WBTC gekauft und zuletzt weitere 120 WBTC im Wert von rund 7,8 Millionen Dollar von einer Börse abgezogen. Gleichzeitig wanderten ETH im Wert von über 200 Millionen Dollar aus ruhenden Wallets auf Börsenadressen. Der Kurs gab am 28. Juli um 3,59 Prozent auf 1.871 Dollar nach, über sieben Tage liegt ETH damit rund 2 Prozent im Minus.

Laut Crypto Economy stieg die Zahl der Wallets mit 1.000 bis 10.000 ETH von etwa 4.750 Anfang Juni auf rund 4.850. Der Ausbruch über die gebrochene Abwärtslinie hält seit zwei Wochen, begleitet von offenem Interesse an Futures von rund 19,8 Milliarden Dollar. Die aktiven Adressen liegen im 14-Tage-Schnitt allerdings nur bei etwa 400.000, weit unter den 800.000 vom Februar und den 460.000 vom Juni. Das Kapital positioniert sich, während die Nutzung des Netzwerks noch nicht mitzieht. In anderen Worten: Die Wale sammeln, aber der Rest des Marktes folgt noch nicht, und solange diese Lücke offen bleibt, fehlt dem Kurs die Bestätigung für einen echten Ausbruch.

Selbst Käufe in dreistelliger Millionenhöhe bewegen einen Kurs kaum, wenn das Netzwerk 226 Milliarden Dollar wiegt. Kleinere Anleger suchen das Gewinnpotenzial, das eine Vervielfachung möglich macht, und dieses Potenzial entsteht selten bei einem der größten Namen des Marktes. Die Aufmerksamkeit erfahrener Anleger richtet sich deshalb auf einen Vorverkauf, der noch vor seinem Börsenstart steht und damit den frühestmöglichen Einstiegspreis bietet.

Pepeto prüft ein Limit von 5.000 Dollar, weil die Zuteilung fast ausverkauft ist

Dieser Vorverkauf trägt einen Namen, der in den Krypto News zuletzt häufig auftauchte. Er läuft auf derselben Kette, um die sich die Diskussion in diesem Artikel dreht. Die Rede ist von Pepeto.

Pepeto prüft ein Limit von 5.000 Dollar pro Teilnehmer, weil die Zuteilung des Vorverkaufs auf einen vollständigen Ausverkauf zuläuft. Das Team spricht von einer Revolution im Handel mit Meme-Coins und möchte beim Start möglichst viele Halter dabeihaben statt einiger weniger großer Wallets. Die Nachfrage steigt weiter, und ohne Grenze könnten wenige große Einstiege den Rest innerhalb von Tagen aufnehmen. Ein Limit hielte die Tür für kleinere Käufer offen und verteilte das verbleibende Angebot auf tausende weitere Wallets.

Der Vorverkauf steht bei über 10,38 Millionen Dollar, das Gesamtangebot liegt bei 420 Billionen Token, und die aktuelle Stufe kostet 0,000000188 Dollar. Mehr als 40.000 Anleger sind bereits dabei. Der Token ist nur über die offizielle Website Pepetocoin.com erhältlich, denn vor dem Listing gibt es keinen anderen Verkaufskanal. Sicherheit kommt vom Audit durch SolidProof, das den gesamten Programmcode vor dem Start des Verkaufs untersucht und freigegeben hat.

Großes Kapital kommt wegen der Infrastruktur, der geprüften Verträge und der funktionierenden Börse, denn darauf vertraut schweres Geld. Die Meme-Gemeinde kommt wegen der Kultur und der täglichen Energie, die diesen Markt seit jeher antreibt. Die eine Seite baut den Boden, die andere treibt den Kurs nach oben, und ein Projekt, das beide Kräfte gleichzeitig anzieht, hat in diesem Markt immer die größten Bewegungen erzeugt.

Pepeto tritt dabei nicht als Witz auf einer Welle an, sondern als Meme-Identität mit fertiger Technik und einer Plattform für den gesamten Meme-Markt auf Ethereum. Genau diese Mischung macht Pepeto zum ernsthaften Herausforderer von SHIB und PEPE, und beide Riesen erreichten ihren Platz ohne ein einziges der Werkzeuge, mit denen dieses Projekt startet.

Fazit

Wale kaufen mitten in der Unsicherheit, und genau das haben die Krypto News in dieser Woche gezeigt. Bei Pepeto sammelt sich Kapital nach demselben Muster, allerdings vor dem Handelsstart. Große Namen bieten kaum noch das Renditepotenzial, das eine Vervielfachung möglich macht. Erfahrenes Kapital sucht deshalb frühe Projekte mit echter Struktur. Die Zuteilung nähert sich dem Ausverkauf, während die Nachfrage weiter steigt. Wer das Gewinnpotenzial des Vorverkaufspreises noch nutzen will, hat nur noch die laufende Stufe, bevor der nächste Preisanstieg greift.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Warum fällt der Ethereum-Kurs, obwohl die Wale kaufen?

Weil ruhende Wallets binnen eines Tages über 200 Millionen Dollar in ETH an die Börsen schickten und damit den Kaufdruck der Wale neutralisierten. Die aktiven Adressen liegen zudem bei nur 400.000.

Warum gilt Pepeto als Herausforderer von SHIB und PEPE?

Pepeto verbindet eine Meme-Identität mit fertiger Handelstechnik, darunter eine Börse ohne Gebühren, eine Brücke und ein KI-Scanner. Der Kauf läuft nur über die offizielle Pepeto-Website.