München (ots) -Die McDonald's Kinderhilfe Stiftung hat am vergangenen Wochenende ihre diesjährige Sternfahrt unter dem Motto "Alpenglühen - Gipfeltreffen in München" veranstaltet. Rund 400 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Ronald McDonald Häusern und Oasen kamen in der bayerischen Landeshauptstadt zusammen, um sich fortzubilden, Erfahrungen auszutauschen und das besondere Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Stiftung zu erleben.Die Sternfahrt ist jedes Jahr ein fester Termin im Stiftungskalender und zugleich ein Zeichen der Anerkennung für das außergewöhnliche Engagement der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das vielfältige Programm bot zahlreiche Gelegenheiten, neue Impulse für die tägliche Arbeit mitzunehmen und sich mit ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland zu vernetzen. In Workshops standen unter anderem aktuelle Themen aus dem Stiftungsalltag, der Austausch bewährter Erfahrungen sowie die persönliche Weiterentwicklung im Mittelpunkt."Unsere Sternfahrt ist jedes Jahr ein besonderer Moment der Begegnung und Wertschätzung", sagt Adrian Köstler, Vorstand der McDonald's Kinderhilfe Stiftung. "Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schenken Familien mit schwer kranken Kindern Zeit, Zuversicht und Nähe. Mit diesem Wochenende möchten wir ihnen Danke sagen und gleichzeitig den Zusammenhalt stärken, der unsere Stiftung ausmacht."Ein besonderer Höhepunkt des Wochenendes war der festliche Gala-Abend, der ganz im Zeichen des Mottos "Alpenglühen" stand. Moderator und Musiker Florian Wagner führte durch das Programm und sorgte mit seiner musikalischen Begleitung am Flügel für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Traditionell wurden an diesem Abend auch langjährige Ehrenamtliche für ihren außergewöhnlichen Einsatz ausgezeichnet. Insgesamt 13 Jubilare erhielten Ehrungen für 15, 20 und sogar 25 Jahre ehrenamtliches Engagement in den Ronald McDonald Häusern und Oasen.In seinem Grußwort dankte Stiftungsratsvorsitzender Marcus Lettschulte den Gästen für ihren unermüdlichen Einsatz und betonte die zentrale Rolle, die sie für die Arbeit der Stiftung und das Wohl der betreuten Familien einnehmen. Die zahlreichen persönlichen Begegnungen und Gespräche machten einmal mehr deutlich, wie sehr das Ehrenamt von Zusammenhalt, gegenseitiger Unterstützung und gemeinsamen Werten lebt.Mit vielen neuen Ideen, inspirierenden Begegnungen und gestärktem Teamgeist kehrten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an ihre Standorte zurück. Die Sternfahrt 2026 hat einmal mehr gezeigt: Das Ehrenamt in der McDonald's Kinderhilfe Stiftung verbindet Menschen weit über regionale Grenzen hinweg - mit dem gemeinsamen Ziel, Familien schwer kranker Kinder in einer herausfordernden Zeit zur Seite zu stehen.Über die McDonald's Kinderhilfe StiftungDie McDonald's Kinderhilfe setzt sich seit 1987 für die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern in Deutschland ein. Die Stiftung betreibt bundesweit 23 Ronald McDonald Häuser in der Nähe von Kinderkliniken als Zuhause auf Zeit für Familien schwer kranker Kinder. In 6 Ronald McDonald Oasen können sich Familien direkt in der Klinik zurückziehen und geborgen fühlen. Darüber hinaus fördert die McDonald's Kinderhilfe Stiftung Projekte, die sich dem Wohlbefinden von Kindern widmen. www.ronaldmcdonaldhaus.deKontakt für weitere Fragen und Informationen:McDonald's Kinderhilfe StiftungJana Klanten, PressesprecherinHeinz-Goerke-Str. 31, 81377 MünchenTelefon 089 740066-54Jana.klanten@mdk.orgOriginal-Content von: McDonald's Kinderhilfe Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34184/6323107