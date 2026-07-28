Der Kurs ist eingebrochen, doch operativ läuft der Konzern so dynamisch wie selten zuvor. Mit neuen Marken, nahezu flächendeckender Distribution und möglichem Margenhebel könnte sich hier eine Turnaround-Chance entwickeln, die Anleger nicht zu spät entdecken sollten.Der Energy-Drink-Markt wächst weiter - und der Wettbewerb um Marktanteile, Regalplätze und Markenloyalität verschärft sich. In diesem Umfeld könnten vor allem jene Anbieter durchstarten, die ihre Reichweite massiv ausbauen und mehrere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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