Die Wall Street startet zweigeteilt in den Dienstagshandel. Der Dow Jones profitiert von starken Bilanzen aus der Realwirtschaft und klettert zur Eröffnung um 0,6 Prozent auf 52.515 Punkte. Der Nasdaq Composite setzt seine Talfahrt dagegen fort und gibt um 1,2 Prozent auf 24.645 Punkte nach. Der S&P 500 verliert 0,3 Prozent auf 7.391 Punkte.Entspannung signalisiert der Ölmarkt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet aktuell gut 87 Dollar. WTI fällt auf 81 Dollar. Hintergrund: Die USA und der Iran ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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