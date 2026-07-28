Durch die Übernahme bündelt der weltweit führende Anbieter integrierter Versicherungslösungen seine Kräfte mit dem deutschen InsurTech-Unternehmen, um eine regulierungskonforme, datengesteuerte Bancassurance-Infrastruktur für Finanzinstitute im DACH-Raum bereitzustellen

Cover Genius, die globale Infrastruktur für integrierten Versicherungsschutz, gab heute die Übernahme von Friendsurance bekannt, einem in Berlin ansässigen InsurTech-Unternehmen und einer digitalen Bancassurance-Plattform für Banken und Versicherer. Durch die Transaktion entsteht ein Kraftpaket im europäischen digitalen Versicherungsvertrieb, das die marktführende globale Infrastruktur von Cover Genius mit der fundierten lokalen regulatorischen Expertise und der banktauglichen Technologie von Friendsurance vereint.

"Der europäische Bankensektor stellt eine der vielversprechendsten Wachstumschancen im Bereich der integrierten Absicherung dar", sagte Angus McDonald, CEO und Mitbegründer von Cover Genius. "Banken in der gesamten DACH-Region stehen unter dem Druck, über das herkömmliche Cross-Selling hinauszugehen und Absicherungslösungen anzubieten, die sich in das tägliche Finanzleben ihrer Kunden integrieren lassen. Friendsurance hat über ein Jahrzehnt damit verbracht, die Technologie, die tiefgreifenden Bankennetzwerke und die institutionelle Compliance aufzubauen, die erforderlich sind, um dies zu ermöglichen. Gemeinsam können wir europäischen Bankpartnern einen klaren Vorteil bieten: eine Schutzebene, die bereits konform und hochoptimiert ist und nachweislich die Plattformrendite steigert."

Durch die Verbindung der globalen Reichweite von Cover Genius mit dem spezialisierten europäischen Technologiezentrum von Friendsurance beschleunigt die Transaktion einen marktweiten Wandel hin zu "Bancassurance 2.0" und stattet Banken in der gesamten DACH-Region mit einer intelligenten, konformen Schutzinfrastruktur aus, die robuste, zinsunabhängige Einnahmequellen erschließt. Um diese Vision zu verwirklichen, schließt sich das Friendsurance-Team Cover Genius an, wodurch bestehende und potenzielle Partner nahtlosen Zugang zu einer erweiterten Palette an Versicherungslösungen erhalten. Zu den wichtigsten Funktionen gehört eine bewährte Architektur, die die Open-Banking-Schnittstellen der PSD2 integriert und ein Framework umfasst, das speziell auf die regionalen Anforderungen der DSGVO zugeschnitten ist. Diese lokalisierte Architektur trägt dazu bei, die komplexen regionalen regulatorischen Rahmenbedingungen zu neutralisieren, die die Einführung digitaler Produkte bei traditionellen Banken und Fintechs typischerweise verzögern.

"Wir haben Friendsurance gegründet, um ein klares Problem zu lösen. Banken möchten modernen, kundenorientierten Versicherungsschutz anbieten, doch veraltete Infrastruktur und Compliance-Anforderungen machen dies unglaublich schwierig", erklärte Tim Kunde, Mitbegründer und CEO von Friendsurance. "Durch den Zusammenschluss mit dem Cover-Genius-Team erhalten unsere Mitarbeiter und unsere Technologie die globale Reichweite und die Ressourcen, die erforderlich sind, um den Markt wirklich zu verändern. Wir freuen uns unglaublich darauf, europäischen Finanzinstituten ein einheitliches, erstklassiges Erlebnis zu bieten."

Die Übernahme tritt sofort in Kraft. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Über Cover Genius

Cover Genius ist die globale Infrastruktur für integrierten Versicherungsschutz. Das Unternehmen ist in über 60 Ländern und allen 50 US-Bundesstaaten tätig und schützt die Kunden der weltweit größten Digitalunternehmen darunter Klarna, Revolut, Stripe, Priceline, Agoda, Booking.com, Turkish Airlines, Tongcheng Travel, eBay und Uber mit nahtlosen End-to-End-Erlebnissen. Cover Genius hat weltweit mehr als 70 Millionen Kunden im Rahmen von 240 Millionen Policen mit einem Bruttoprämienumsatz von 3,2 Mrd. US-Dollar abgesichert.

Über Friendsurance

Friendsurance ist das in Berlin ansässige InsurTech-Unternehmen, das digitale Bancassurance für den europäischen Markt vorantreibt. In Zusammenarbeit mit führenden Finanzinstituten und Versicherungsgesellschaften ermöglicht seine Technologie die nahtlose Einbindung von Versicherungen in das Bankerlebnis und unterstützt Versicherer gleichzeitig dabei, ihren digitalen Vertrieb auszubauen.

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