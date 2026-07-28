Die Daimler-Truck-Aktie legt heute deutlich zu und erreicht mit rund 48 € ein neues 52-Wochen-Hoch. Auslöser für die starke Bewegung sind vor allem die angehobene Jahresprognose und bessere Aussichten für das wichtige Nordamerika-Geschäft. Damit rückt nun auch die nächste charttechnische Hürde näher. Nordamerika sorgt für neuen Optimismus Daimler Truck hat die Prognose für das laufende Geschäftsjahr deutlich angehoben. Statt eines bereinigten operativen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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