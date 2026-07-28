Coca-Cola hat im zweiten Quartal ordentlich geliefert. Der Nettoumsatz kletterte nominal um sieben Prozent auf rund 13,4 Milliarden US$, und das währungs- sowie portfoliobereinigte Wachstum aus eigener Kraft lag bei sechs Prozent. Analysten hatten deutlich weniger erwartet. Starke Zahlen auf ganzer Linie Operativ verdiente der Konzern rund 4,7 Milliarden US$, neun Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Die operative Marge verbesserte sich dabei von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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