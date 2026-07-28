EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (the "ICAV")
Änderungen an Teilfonds: Mitteilung an die Anteilinhaber
Hiermit informieren wir Sie über die nachstehenden Änderungen an den unten aufgeführten Teilfonds des ICAV:
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF
(ISIN:IE00049TNXXX/ IE0008QIFXXX/ IE000IEECXXX)
(ISIN:IE000JUREXXX/ IE00081SFXXX)
(ISIN:IE000JS4AXXX/IE0005NMTXXX/IE000TWNMXXX/IE000CJUNXXX/ IE000IBVEXXX/ IE000PYFQXXX/ IE000WFXDXXX/ IE0008P6LXXX)
(ISIN:IE000S2QZXXX/IE00064KQXXX/IE00098S8XXX/IE00009C3XXX/ IE000Y2AQXXX/ IE000L6RGXXX/ IE000MWM1XXX/ IE00048C5XXX)
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https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/supplemental/notice-to-shareholders/jpm58291-mailing-etf-leverage-increase-en.pdf
Kontakt:
Christopher Moore
+44 207 742 0044
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28.07.2026 GMT/BST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
|JPMorgan House, International Financial Services Centre
|Dublin 1 Dublin
|Irland
|Telefon:
|+353 1 612 3000
|Internet:
|www.jpmorganchase.com
|ISIN:
|IE00049TNXXX, IE0008QIFXXX, IE000IEECXXX, IE000JUREXXX, IE00081SFXXX, IE000JS4AXXX, IE0005NMTXXX, IE000TWNMXXX, IE000CJUNXXX, IE000IBVEXXX, IE000PYFQXXX, IE000WFXDXXX, IE0008P6LXXX, IE000S2QZXXX, IE00064KQXXX, IE00098S8XXX, IE00009C3XXX, IE000Y2AQXXX, IE000L6RGXXX, IE000MWM1XXX, IE00048C5XXX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|549300UW7NYQH5503229
|EQS News ID:
|2372872
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2372872 28.07.2026 GMT/BST