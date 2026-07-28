Wir klären, ob beim Ölpreis endgültig Entspannung eintritt und warum steigende Renditen bei US-Staatsanleihen die Angst vor neuen Leitzinserhöhungen der Fed befeuern. Zudem im Fokus: Der DAX im zähen "Sägezahnmarkt", der S&P 500 kurz vor dem Ausbruch sowie die wackelnden Unterstützungen der Sorgenkinder Gold und Bitcoin. Zum Schluss gibt es ein Update zur US-Berichtssaison mit den entscheidenden Support- und Stopp-Marken für Apple, Microsoft, Amazon und Meta zur optimalen Depot-Absicherung vor dem Sommerurlaub.
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