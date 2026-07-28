© Foto: Richard Drew - APEine Zinserhöhung durch die Federal Reserve ist nicht mehr ausgeschlossen, selbst eine Pause wäre keine echte Entwarnung. Anleger müssen mit einem hawkishen Schlag rechnen. Die Zinsentscheidung der US-Notenbank wird in dieser Woche zur Belastungsprobe für die Märkte. Eigentlich rechnen viele Anleger damit, dass die Fed die Zinsen am Mittwoch unverändert lässt. Doch die Lage ist deutlich unsicherer geworden. Nach dem Anstieg der Ölpreise und neuen Inflationssorgen ist eine Zinserhöhung nicht mehr ausgeschlossen. Laut Terminmärkten ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass die Fed die Zinsen um 25 Basispunkte anhebt. Im Zentrum steht Fed-Chef Kevin Warsh. Die Inflation liegt seit Jahren über …
Enthaltene Werte: US4642876XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,2455711,XC0007924XXXDen vollständigen Artikel lesen
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