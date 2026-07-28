Google verbrennt zum ersten Mal seit 20 Jahren Geld
© 2026 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|293,20
|293,50
|19:17
|293,45
|293,60
|19:17
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|19:09
|Betrügerische Anzeige: Google muss für Fake-Shop in Suchergebnissen haften
|19:07
|Waymo Registers Korean Subsidiary as Asia-Pacific Push Accelerates
|18:37
|Android Auto bekommt neues Update: Google liefert Feature, an dem seit einem Jahr gearbeitet wird
|18:27
|Alphabet Just Delivered a Great Quarter. So Why Did the Stock Fall?
|18:07
|Plötzlich verschwunden: Google Maps zeigt bei vielen Nutzern keine Farben mehr
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ALPHABET INC CL A
|293,60
|+2,23 %