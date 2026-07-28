Klarna, die globale Digitalbank und Anbieter flexibler Zahlungslösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen als Leasinganbieter hinter dem "Apple-Upgrade"-Programm stehen wird, einer neuen Hardware-Leasingoption, die Apple in den Vereinigten Staaten anbietet.

Apple-Hardware gegen geringe monatliche Raten leasen

"Apple Upgrade" wird von Klarna bereitgestellt und bietet Kunden eine neue Zahlungsmöglichkeit für teilnahmeberechtigte iPhone-, Mac-, iPad- und Apple Watch-Geräte. Kunden können zwischen 12- und 24-monatigen Leasingoptionen für iPhone und Apple Watch sowie zwischen 24- und 36-monatigen Leasingoptionen für Mac und iPad wählen. Darüber hinaus können Kunden bei der erstmaligen Anmeldung bei Apple Upgrade ein vorhandenes Gerät in Zahlung geben, um ihre monatlichen Raten während der anfänglichen Leasinglaufzeit weiter zu senken.

Die Freiheit zu upgraden, zurückzugeben oder zu kaufen

Nach Ablauf der Leasinglaufzeit entscheiden Kunden, was für sie am besten passt: ein Upgrade auf das neueste Modell1, der Kauf ihres Geräts oder die Rückgabe.

Ein nahtloser Bezahlvorgang und einfach zu verwaltende Zahlungen

Apple und Klarna haben einen einfachen und nahtlosen Bezahlvorgang entwickelt, der den Kunden genau zeigt, womit sie einverstanden sind, bevor sie einen Leasingvertrag abschließen. Nach der Auswahl ihres bevorzugten Geräts und der Leasinglaufzeit können Kunden ihren Antrag bei Apple Retail stellen sowohl online als auch im Laden oder über die Apple Store App.

Kunden können ihren Antrag innerhalb weniger Minuten stellen und, sofern er von Klarna genehmigt wird, ihre Transaktion wie gewohnt bei Apple Retail und im Apple Store abschließen. Kunden im Laden können ihr neues Gerät sofort nutzen, während Online-Kunden zwischen Lieferung und Abholung im Laden wählen können. Kunden können ihre anstehenden Zahlungen in der Klarna-App einsehen und haben so von Anfang bis Ende den Überblick über ihr Leasing.

Die Klarna-Leasingoption ist ab sofort im Apple Store online, in der Apple Store App und in den Apple Stores in den Vereinigten Staaten verfügbar.

Über Klarna

Klarna ist eine globale Digitalbank und ein Anbieter flexibler Zahlungslösungen. Mit weltweit über 119 Millionen aktiven Klarna-Nutzerinnen und -Nutzern und 3,4 Millionen Transaktionen pro Tag bietet das KI-gestützte Zahlungs- und Handelsnetzwerk von Klarna den Kunden die Möglichkeit, smarter zu bezahlen mit dem Ziel, überall und für alles verfügbar zu sein. Kundinnen und Kunden können online, im Geschäft sowie über Apple Pay und Google Pay mit Klarna bezahlen. Mehr als eine Million Einzelhändler setzen auf die innovativen Lösungen von Klarna, um Wachstum und Kundenbindung zu fördern, darunter Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, die Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: KLAR). Weitere Informationen unter Klarna.com.

1 Für Upgrades müssen Sie einen neuen Leasingvertrag abschließen und Ihr bisheriges Gerät zurückgeben; außerdem gelten bestimmte Teilnahmebedingungen und eine Bonitätsprüfung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260727221231/de/

Contacts:

press@klarna.com