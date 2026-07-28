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Große Adressen haben ihre Einzahlungen bei Binance um 96 Prozent auf 25,3 Millionen XRP zurückgefahren, nach einem Höchststand von 583 Millionen Token. Gleichzeitig fiel der Kurs am Dienstag auf 1,06 Dollar und verlor 4,55 Prozent an einem Tag. Wallets mit 100.000 bis 100 Millionen XRP bauten ihre Bestände in fünf Wochen um 2,8 Prozent aus, während die kleinsten Adressen 5,2 Prozent abgaben. Wer von beiden liegt richtig, und was bedeutet das für die aktuelle Krypto News Lage? Dieser Artikel ordnet die Daten ein und zeigt, wohin das Kapital wandert, das große Adressen von den Börsen abziehen.

Krypto News zu XRP zeigen fallende Kurse und kaufende Großadressen

XRP notiert am Dienstag bei 1,06 Dollar, 4,55 Prozent im Minus. Laut Benzinga gaben Bitcoin, Ethereum, XRP und Dogecoin vor der Zinsentscheidung gemeinsam nach. Am Montag stand XRP noch bei 1,1121 Dollar und damit 1,04 Prozent im Plus, auf Wochensicht bleibt ein Minus von 0,22 Prozent. Der Token bewegt sich in einer engen Spanne zwischen 1,05 und 1,20 Dollar, als Unterstützung gilt 1,10 Dollar, als Widerstand 1,18 Dollar.

Bei den Nachrichten sieht das Bild anders aus. Ripple startete am 23. Juli die Plattform Ripple Mint für den Stablecoin RLUSD. Dazu kam eine Beteiligung an Notabene, dessen Netzwerk laut CryptoPotato über 2.300 Institutionen in mehr als 100 Ländern verbindet. In Europa erhielt Ripple die volle Zulassung als Anbieter von Kryptodienstleistungen. Auf dem XRP Ledger liefen bis zum 22. Juli mehr als 1,4 Millionen Transaktionen von KI Agenten. Der Kurs hat davon bisher nichts abgebildet, was die Lücke zwischen Substanz und Preis noch deutlicher macht.

Die US Fonds auf XRP sammelten seit April rund 285 Millionen Dollar ein, im Juli kamen laut CryptoSlate nur noch 12 Millionen dazu. Großadressen mit 100.000 bis 100 Millionen Token legten in fünf Wochen um 2,8 Prozent zu, seit Januar entstanden 42 neue Adressen mit mindestens einer Million XRP. Bei einer Bewertung im zweistelligen Milliardenbereich bringt selbst ein starkes Jahr nur eine Verdopplung. Deshalb wandert ein Teil des Geldes dorthin, wo eine Bewertung noch am Anfang steht und dieselbe Summe rechnerisch eine ganz andere Wirkung entfalten kann.

Pepeto steht im Zentrum, weil XRP Wale weiter umschichten

Genau das erklärt, warum dieselben Adressen ihre XRP von den Börsen nehmen und anderswo frisches Geld einsetzen. Ein Name taucht dabei auffällig oft auf. Die Grenzen bei XRP sind sichtbar, doch was genau ist es an Pepeto, das dieses Kapital anzieht? Erstmals sitzt jede Kategorie, die in Krypto je die größten Gewinner hervorgebracht hat, in einem einzigen Token.

Vorverkäufe brachten am Tag der Notierung in jedem Zyklus das Zwanzigfache bis Hundertfache, und Pepeto füllt sich schneller als jeder andere Vorverkauf 2026. Meme Coins machten aus unbekannten Token über Nacht großes Vermögen, und Pepeto verbreitet sich schon vor der Notierung in jeder Gemeinschaft. Token von DeFi Börsen bauten Imperien im Milliardenbereich auf, BNB kam von einem ICO auf eine Marktkapitalisierung von 90 Milliarden Dollar. Pepeto startet eine vollständige Börse ohne Gebühren über Ethereum, BNB Chain und Solana, mit eingebauter Prüfung von Verträgen durch künstliche Intelligenz.

Dazu hat das Team ein vollständiges Sicherheitsupdate über die gesamte DeFi Börse ausgerollt. Geprüft wurde das Projekt von SolidProof, das den kompletten Code kontrolliert und freigegeben hat, bevor die erste Einzahlung möglich war. Der Vorverkaufspreis steht bei 0,000000188 Dollar, eingesammelt wurden bisher 10,38 Millionen Dollar. Pepeto zählt damit zu den am schnellsten wachsenden Vorverkäufen des Jahres.

Anleger, die bereits wissen, was funktioniert, wollen nicht noch einmal drei Jahre auf einen großen Coin warten, sondern suchen den nächsten frühen Einstieg. Kein Projekt in der Geschichte von Krypto hat diese drei Bereiche je in einem einzigen Einstieg zusammengeführt. Dass die Vorverkaufsstufen in Tagen und nicht in Wochen schließen, zeigt, wie das kluge Geld diese Lage einschätzt. Hier wird gerade Geschichte in Echtzeit geschrieben.

Fazit

XRP zeigt ein Netzwerk mit echten Fortschritten und einen Kurs, der davon nichts abbildet. Selbst die freundlichsten Ziele brauchen bei dieser Bewertung Jahre, und die großen Adressen planen sichtbar anders. Für 2026 macht Pepeto diese Entscheidung leichter als jedes Projekt davor. Ein Vorverkauf, ein Meme Coin und ein Börsentoken in einem einzigen Einstieg, eine Verbindung, die jede bisherige Regel brechen könnte. Diese Welle lässt sich noch früh erwischen, genau jetzt in der Phase des Vorverkaufs. Bei der Nachfrage, die dieses Projekt verzeichnet, schließt sich dieses Fenster schneller, als den meisten lieb ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Wie steht XRP in den aktuellen Krypto News?

XRP notiert bei 1,06 Dollar, 4,55 Prozent im Minus. Unterstützung liegt bei 1,10 Dollar, Widerstand bei 1,18 Dollar. Ripple startete am 23. Juli Ripple Mint und erhielt in Europa die volle Zulassung als Krypto Dienstleister.

Was unterscheidet Pepeto von anderen Vorverkäufen?

Pepeto startet eine gebührenfreie Börse über Ethereum, BNB Chain und Solana mit KI Vertragsprüfung. SolidProof hat den Code vor dem Verkaufsstart bestätigt. Weitere Angaben finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.