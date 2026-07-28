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Dow Jones News
28.07.2026 18:33 Uhr
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XETRA-SCHLUSS/DAX während heißer Berichtssaison entspannt höher

DJ XETRA-SCHLUSS/DAX während heißer Berichtssaison entspannt höher

DOW JONES--Mit einem leichten Plus hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag den Handel beendet. Der DAX verbesserte sich um 0,4 Prozent auf 25.464 Punkte. Während der Value-Index lange Zeit gegenüber den Technologie-Börsen in Südkorea oder der Nasdaq an der Wall Street das Nachsehen hatte, profitiert er momentan davon. Während der Kospi-Index in Seoul am Berichtstag um 11 Prozent einbrach, gab es Abschläge dieser Größenordnung in Deutschland lediglich bei den Aktien der Technologie-Unternehmen in der zweiten Reihe. So brachen Aixtron um 10 Prozent ein, SMA Solar gaben um 10,8 Prozent nach und Siltronic verloren 8 Prozent. Infineon im DAX schlossen 6,1 Prozent im Minus, die Aktie notierte damit auf dem niedrigsten Niveau seit drei Monaten.

Ansonsten sorgte mehrheitlich die Berichtssaison für Impulse für Einzelwerte. Allgemein verläuft diese Überzeugend und rechtfertigt fundamental einen DAX nicht weit unter seinem Allzeithoch bei 25.900 Punkten.

Zweitquartalszahlen gab es von Mercedes-Benz (+2,9%). Diese hätten über dem vom Unternehmen zusammengestellten Konsens gelegen, urteilte Bernstein. Die Analysten hoben die Marge im Segment Car hervor, die mit 4 Prozent über dem Konsens von 3,5 und in der Mitte des Prognosekorridors von 3 bis 5 Prozent ausgefallen sei. Mercedes-Benz hat in den vergangenen Monaten zudem seinen Anteil am Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck (+3,8%) schrittweise reduziert und dadurch rund 1 Milliarde Euro erlöst.

Nach dem bereits soliden Auftakt beschleunigte sich bei Bechtle (+14,8%) die Auftragsdynamik im zweiten Quartal weiter. Die Befürchtungen einer nachlassenden Kundennachfrage infolge rasch steigender Hardwarekosten haben sich nicht bewahrheitet. Der lang ersehnte Erneuerungszyklus ist in vollem Gange.

Während Anleger aus Hardware in Software im Technologiesektor zurück rotierten, legten SAP den dritten Tag in Folge zu und gewannen weitere 5,3 Prozent. Nemetschek schlossen 9,6 Prozent höher, auch weil der Softwareanbieter für die Bau- und Medienbranche die Übernahme von HCSS bekannt gab, was die Marge im laufenden Jahr aber zunächst beeinträchtigen dürfte. Die Prognose für das organische währungsbereinigte Umsatzwachstum 2026 liegt aber weiterhin bei 14 bis 15 Prozent.

Derweil trägt die Neupositionierung bei Teamviewer (+9,3%) erste Früchte. Die Zahlen offenbaren den Analysten der DZ Bank zufolge die erwartete Umsatzdelle im zweiten Quartal. Doch Frühindikatoren wie der jährlich wiederkehrende Umsatz im Geschäft mit großen Unternehmenskunden mit plus 8,3 Prozent signalisierten eine bevorstehende Beschleunigung im zweiten Halbjahr. 

=== 
Index     zuletzt* +/- % +/- % YTD 
DAX       25.464  +0,4    4,1 
DAX-Future   25.592  +0,0    3,4 
XDAX      25.498  +0,3    3,7 
MDAX      32.395  +0,9    5,8 
TecDAX      3.837  +0,7    6,2 
SDAX      18.353  +0,4    6,8 
zuletzt   +/- Ticks 
Bund-Future   125,18 +21,0 
*gerundet 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

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July 28, 2026 11:58 ET (15:58 GMT)

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