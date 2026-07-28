Die gettex-Risk-Indikatoren machen sichtbar, wie offensiv oder vorsichtig Anleger handeln. Dazu verdichten sie Handelsdaten, Markttrend und Volatilität zu einem leicht verständlichen Stimmungssignal. An den Finanzmärkten kann sich die Risikobereitschaft schnell verändern. Mal suchen Anleger gezielt nach Chancen, mal dominieren Absicherung und Vorsicht. Die gettex-Risk-Indikatoren bilden diese Stimmung auf einer Skala von minus eins bis plus eins ab. Positive Werte stehen für "Risk-on": Anleger sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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