Die offene Software-Entwicklung steht vor einer massiven Zäsur. Eine renommierte Entwickler-Plattform zieht jetzt drastische Konsequenzen aus dem rasanten KI-Boom und ändert ihre Grundregeln. Das hat weitreichende Folgen. Der gemeinnützige Verein Codeberg e. V. aus Berlin hat auf seiner Generalversammlung 2026 eine weitreichende Entscheidung getroffen. Projekte, die primär von generativer Künstlicher Intelligenz geschrieben wurden, sind auf der Entwickler-Plattform ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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