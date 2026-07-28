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H.I.G. Capital schließt die Übernahme von Avove ab



28.07.2026 / 19:20 CET/CEST

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LONDON, 28. Juli 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital ("H.I.G."), eine weltweit führende Gesellschaft für alternative Anlagen mit einem verwalteten Vermögen von 75 Milliarden US-Dollar, gibt bekannt, dass eine ihrer Tochtergesellschaften Avove Limited ("Avove" oder das "Unternehmen") übernommen hat, ein führendes britisches Infrastrukturdienstleistungs- und Ingenieurunternehmen, das sich auf die regulierten Wasser- und Strommärkte konzentriert. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Avove bietet Versorgungsunternehmen in den Bereichen Wasser, Abwasser und Energie umfassende Lösungen für Planung und Bau. Das Unternehmen ist in ganz Großbritannien und Nordirland tätig und hat sich einen hervorragenden Ruf für hochwertige Dienstleistungen, als bevorzugter Arbeitgeber sowie für die Schaffung von sozialem Mehrwert in den Gemeinden, in denen es tätig ist, erworben - was durch mehrere kürzlich erhaltene Auszeichnungen belegt wird. Das Unternehmen profitiert von den erwarteten umfangreichen Investitionen in die britische Infrastruktur, insbesondere im Rahmen des AMP8-Wasserinvestitionszyklus, der die Erneuerung veralteter Anlagen, die Verringerung von Umweltverschmutzungsvorfällen und die Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel umfasst. Das Managementteam von Avove wird gemeinsam mit H.I.G. in das Unternehmen reinvestieren und im Amt bleiben, um die weitere Entwicklung des Unternehmens voranzutreiben, unterstützt durch eine M&A-Strategie, die darauf abzielt, das Dienstleistungsangebot zu erweitern, um den Kundenstamm noch besser bedienen zu können. Mark Perkins, CEO von Avove, erklärte: "Wir sind stolz auf das, was das Avove-Team bisher erreicht hat, indem es sich auf Innovation, Qualität und Sicherheit konzentriert hat - unterstützt von engagierten und leidenschaftlichen Mitarbeitern. In Zusammenarbeit mit H.I.G. werden wir die Ergebnisse für die Gemeinden, denen wir dienen, weiter verbessern und gleichzeitig unser Wachstum in einem Markt vorantreiben, der sich in einem raschen Wandel befindet." Adam Taylor, Managing Director im Londoner Büro von H.I.G., erklärte: "Die britischen Infrastrukturmärkte stehen in den kommenden Jahren vor einem erheblichen Wachstum, wobei Kapazität, Effizienz und Widerstandsfähigkeit verbessert werden sollen. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem äußerst erfahrenen Managementteam von Avove, durch die sich die starke Erfolgsbilanz des Unternehmens bei der Umsetzung von Projekten in regulierten Versorgungsmärkten mit der fundierten Kenntnis des britischen Dienstleistungssektors sowie der Expertise von H.I.G. im Bereich des akquisitionsgestützten Wachstums verbindet." Informationen zu Avove Avove ist ein führendes Unternehmen für Infrastrukturdienstleistungen und Ingenieurwesen, das sich zum Ziel gesetzt hat, das Leben voranzubringen, indem es nachhaltige Lösungen für die Versorgungsinfrastruktur entwickelt, die dazu beitragen, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern, das Wirtschaftswachstum zu fördern und Gemeinden zu verändern. Avove engagiert sich leidenschaftlich für die Regionen, in denen es tätig ist, und möchte diese unterstützen, indem es auf diesem Weg durch die Zusammenarbeit mit Kollegen, Kunden und Gemeinden ein positives Vermächtnis hinterlässt. Weitere Informationen finden Sie unter above.co.uk . Informationen zu H.I.G. Capital H.I.G. ist eine weltweit führende Gesellschaft für alternative Anlagen mit einem verwalteten Kapital von 75 Milliarden US-Dollar.* Mit Hauptsitz in Miami und Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, Dubai und Hongkong ist H.I.G. darauf spezialisiert, mittelständischen Unternehmen Fremd- und Eigenkapital zur Verfügung zu stellen, und verfolgt dabei einen flexiblen, betriebsorientierten sowie wertsteigernden Ansatz: Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Ausgliederungen von profitablen sowie leistungsschwachen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Fremdkapitalfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen unterschiedlicher Größenklassen, sowohl im Primärmarkt (direkte Kreditvergabe) als auch an den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet zudem eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft (BDC), WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in Aufwertungsobjekte, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf Investitionen mit Wertsteigerungspotenzial sowie Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor. Seit der Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. weltweit in mehr als 400 Unternehmen investiert und diese betreut. Das aktuelle Portfolio der Gesellschaft umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website hig.com . *Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und seinen verbundenen Unternehmen eingeworbenen Kapital. Kontakt: Adam Taylor

Managing Director

ataylor@hig.com H.I.G. Capital

10 Grosvenor Street

2. Stock

London W1K 4QB

Tel.: +44 (0) 207 318 5700

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