© Foto: Wolfgang Maria Weber - Wolfgang Maria WeberAutoindustrie und Chemie schwächeln seit Jahren. Goldman Sachs hat zwei Branchen identifiziert, die Deutschlands Wirtschaft aus der Stagnation ziehen könnten, und eine davon boomt schneller als gedacht.Die deutsche Wirtschaft steckt seit fast sieben Jahren in der Stagnation, doch zwei Branchen brechen aus diesem Muster aus: Verteidigung und IT-Dienstleistungen. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Analyse von Goldman Sachs, die nach neuen Wachstumstreibern für den Standort Deutschland sucht. Klassische Schwergewichte wie Autoindustrie, Maschinenbau und Chemie liegen den Analysten zufolge weiterhin 15 bis 20 Prozent unter ihrem Vorkrisenniveau. Höhere Energiepreise und der Wettbewerbsdruck …
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