Krypto News: XRP verliert die 1,08-Dollar-Marke, obwohl Ripple Mint startet

Anzeige / Werbung

XRP hat die Unterstützung bei 1,08 Dollar verloren, die Analysten noch am Montag als entscheidende Linie bezeichnet hatten. Der Kurs liegt jetzt bei 1,05 Dollar, 4,4 Prozent tiefer als vor 24 Stunden, und damit unter jedem wichtigen Durchschnitt. Auffällig ist das, weil Ripple gerade liefert. Am 23. Juli startete das Unternehmen mit Ripple Mint eine Plattform für Banken rund um den Stablecoin RLUSD, einen Tag später kam eine Partnerschaft mit dem Compliance-Anbieter Notabene dazu. Zwischen dieser Nachrichtenlage und dem Chart klafft in den aktuellen Krypto News eine deutliche Lücke.

Krypto News: XRP fällt unter jede Durchschnittslinie, obwohl Ripple liefert

Laut CoinMarketCap notiert XRP bei 1,05 Dollar, ein Minus von 4,44 Prozent in 24 Stunden bei einem Volumen von 1,27 Milliarden Dollar. Laut CoinDesk verlor der Coin im selben Zeitraum 4,55 Prozent, während Bitcoin 3,12 Prozent abgab und die Bitcoin-Dominanz auf 56 Prozent stieg. Am Montag war XRP dreimal am Widerstand bei 1,11 Dollar gescheitert, bevor die Unterstützung brach. Damit liegt der Kurs unter dem 20-Tage-Durchschnitt bei 1,11 Dollar, dem 50-Tage-Wert bei 1,14 Dollar und dem 200-Tage-Wert bei 1,44 Dollar.

Fundamental sieht es anders aus, denn die XRP-ETFs halten 997,25 Millionen Dollar bei 1,49 Milliarden an Zuflüssen, und Ripple stand zum vierten Mal in Folge auf der Fintech-Liste von CNBC und Statista. Die Krypto News zu Ripple sind damit stark, der Chart ist es nicht. Der Blick richtet sich nun auf den CLARITY Act, über den der US-Senat kommende Woche abstimmen könnte, bei Polymarket liegt die Chance bei 38 Prozent. Die XRP Prognose von Standard Chartered sieht 12,50 Dollar bis 2028, aber nur mit dieser Regulierung. Aus 1.000 Dollar würden dann rund 11.900 Dollar, aber erst in gut zwei Jahren.

Krypto News abseits von XRP: Was die größten Wallets bei Pepeto gefunden haben

Wer diese zwei Jahre nicht abwarten will, ist nicht allein, denn genau das tun die größten XRP-Adressen gerade auch nicht. Sie schichten um. Das wirft die Frage auf, die spannender ist als jede Chartlinie: Warum kauft jemand mit Millionen in XRP einen Presale, der noch nicht einmal notiert ist?

Die jüngste Presale-Stufe von Pepeto war früher ausverkauft als geplant, und neue Wallets kommen doppelt so schnell dazu wie im Vormonat. Damit hat Pepeto 10,38 Millionen Dollar erreicht, während die Notierung näher rückt. Es ist der Presale, auf den der Markt gerade schaut, weil Tempo und Kapitalfluss in diesem Zyklus keinen Vergleich haben. Vor dem ersten Verkaufstag hat SolidProof den kompletten Vertragscode untersucht und freigegeben.

Das Team hat dabei nicht nur einen Token erstellt, sondern eine vollständige Börse gebaut, die den Handel auf Ethereum, BNB Chain und Solana verändern soll. Jeder Swap läuft ohne Gebühren, eine KI prüft jeden Vertrag, bevor er ein Wallet erreicht, und jeder Handel erzeugt Nachfrage nach dem Token, ab dem ersten Handelstag. Dasselbe Modell trug BNB von seinem ICO im Jahr 2017 in die Top fünf mit über 90 Milliarden Dollar. Pepeto verbindet diese Börse mit der Energie einer Gemeinschaft, wie sie damals DOGE nach oben getragen hat.

Ein einzelnes SHIB-Wallet machte laut Yahoo Finance aus 8.000 Dollar in der Spitze 5,7 Milliarden Dollar, allein über Aufmerksamkeit. Pepeto trägt dieselbe Aufmerksamkeit und dazu eine Börse, die jeden Handel in echte Nachfrage übersetzt. Genau so kommt es dazu, dass jemand mit Millionen in XRP einen Meme-Coin-Presale kauft, während der restliche Markt abwartet. Diese Wallets haben gerechnet und kaufen heute, solange der Presale-Preis noch gilt.

Fazit

Die Krypto News zu XRP zeigen ein Projekt mit starker Substanz und einen Kurs, der trotzdem unter jedem Durchschnitt liegt. Fast jeder im Kryptomarkt spricht über große Gewinne, doch die Käufer, die sie erreichen, handeln vor dem Rest des Marktes. XRP bei 1,05 Dollar mit anhaltenden ETF-Zuflüssen zeigt, was ein großer Coin leisten kann, und gleichzeitig, wo seine Grenze liegt. Abwarten ist der Grund, warum viele Anleger frühe Einstiege bei XRP und bei DOGE verpasst haben. Der Presale ist heute noch offen, doch die Notierung kann jeden Tag kommen, und danach gibt es dieses Preisniveau nicht mehr.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Kann XRP kurzfristig 12 Dollar erreichen?

Nein. Standard Chartered nennt 12,50 Dollar erst für 2028 und knüpft das an den CLARITY Act. In den Krypto News notiert XRP bei 1,05 Dollar und hat die Unterstützung bei 1,08 Dollar verloren.

Warum sehen Anleger bei Pepeto mehr Spielraum als bei XRP?

Pepeto startet aus einem Presale heraus mit einer sehr kleinen Bewertung, und jeder Swap auf der eigenen Börse erzeugt Nachfrage nach dem Token. Die offizielle Pepeto-Website führt alle Zahlen dazu auf.