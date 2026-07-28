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Dow Jones News
28.07.2026 19:33 Uhr
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PTA-Adhoc: Erste Group Bank AG: Erste Group definiert Finanzambition bis 2030

DJ PTA-Adhoc: Erste Group Bank AG: Erste Group definiert Finanzambition bis 2030

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Erste Group Bank AG: Erste Group definiert Finanzambition bis 2030

Wien (pta000/28.07.2026/19:00 UTC+2)

• Erste Group strebt eine Verdoppelung des Ergebnisses je Aktie (EPS) bis 2030 auf > EUR 15 an • Erste Group peilt eine durchschnittliche, jährliche EPS-Wachstumsrate (2025-2030 CAGR) von 15% an • Erste Group geht von einer um immaterielle Vermögenswerte bereinigten Eigenkapitalverzinsung (ROTE) vonüber 20% während des Prognosezeitraums aus

Als Ausgangsbasis für die Prognose bis 2030 dient der für 2025 ausgewiesene Nettogewinn von EUR 3.510 Mio, bereinigt um die AT1-Dividende in Höhe von EUR 139 Mio sowie um positive Sondereffekte im sonstigen betrieblichen Ergebnis nach Steuern von EUR 213 Mio, zusammen mit der gewichteten durchschnittlichen unverwässerten Anzahl ausstehender Aktien von 408,9 Mio Stück im Jahr 2025. Daraus ergibt sich für 2025 ein Ergebnis je Aktie (EPS) von EUR 7,72 (ausgewiesenes Ergebnis je Aktie 2025: EUR 8,24).

Diese finanzielle Zielsetzung basiert auf den folgenden wesentlichen Annahmen: Nachhaltiges organisches Wachstum im Kredit-, Einlagen- und Asset Management-Geschäft, getragen von einem überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum in Zentraleuropa; optionale anorganische Wachstums-möglichkeiten in Polen bzw. in der gesamten Region Zentraleuropa; eine verbesserte operative Effizienz infolge größerer Skaleneffekte; ein weiterhin solides Kreditrisikoumfeld; eine attraktive Ausschüttungspolitik, einschließlich regelmäßiger Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe.

Sämtliche Annahmen beruhen auf einem ähnlich positiven Zinsumfeld wie derzeit, einer über den Prognosezeitraum hinweg weitgehend stabilen geopolitischen Lage sowie darauf, dass es zu keiner wesentlichen Erhöhung der Bankenabgaben, der regulatorischen Belastungen oder der allgemeinen Steuerlast kommt.

Mit dieser Zielsetzung setzt die Erste Group einen höheren Maßstab für die finanzielle Performance und stärkt den Fokus sowie die Disziplin in der Strategieumsetzung.

Weitere Details werden im Rahmen der regulären Telefonkonferenz zum 2. Quartal 2026 am 30. Juli 2026 bekanntgegeben.

(Ende)

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Aussender:      Erste Group Bank AG 
           Am Belvedere 1 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Thomas Sommerauer/ Simone Pilz 
Tel.:         +43 (0)50100-17326 
E-Mail:        investor.relations@erstegroup.com 
Website:       www.erstegroup.com 
ISIN(s):       AT0000652011 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel) 
Weitere        Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1785258000255 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 28, 2026 13:01 ET (17:01 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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