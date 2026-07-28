DJ PTA-Adhoc: Erste Group Bank AG: Erste Group definiert Finanzambition bis 2030

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Erste Group Bank AG: Erste Group definiert Finanzambition bis 2030

Wien (pta000/28.07.2026/19:00 UTC+2)

• Erste Group strebt eine Verdoppelung des Ergebnisses je Aktie (EPS) bis 2030 auf > EUR 15 an • Erste Group peilt eine durchschnittliche, jährliche EPS-Wachstumsrate (2025-2030 CAGR) von 15% an • Erste Group geht von einer um immaterielle Vermögenswerte bereinigten Eigenkapitalverzinsung (ROTE) vonüber 20% während des Prognosezeitraums aus

Als Ausgangsbasis für die Prognose bis 2030 dient der für 2025 ausgewiesene Nettogewinn von EUR 3.510 Mio, bereinigt um die AT1-Dividende in Höhe von EUR 139 Mio sowie um positive Sondereffekte im sonstigen betrieblichen Ergebnis nach Steuern von EUR 213 Mio, zusammen mit der gewichteten durchschnittlichen unverwässerten Anzahl ausstehender Aktien von 408,9 Mio Stück im Jahr 2025. Daraus ergibt sich für 2025 ein Ergebnis je Aktie (EPS) von EUR 7,72 (ausgewiesenes Ergebnis je Aktie 2025: EUR 8,24).

Diese finanzielle Zielsetzung basiert auf den folgenden wesentlichen Annahmen: Nachhaltiges organisches Wachstum im Kredit-, Einlagen- und Asset Management-Geschäft, getragen von einem überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum in Zentraleuropa; optionale anorganische Wachstums-möglichkeiten in Polen bzw. in der gesamten Region Zentraleuropa; eine verbesserte operative Effizienz infolge größerer Skaleneffekte; ein weiterhin solides Kreditrisikoumfeld; eine attraktive Ausschüttungspolitik, einschließlich regelmäßiger Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe.

Sämtliche Annahmen beruhen auf einem ähnlich positiven Zinsumfeld wie derzeit, einer über den Prognosezeitraum hinweg weitgehend stabilen geopolitischen Lage sowie darauf, dass es zu keiner wesentlichen Erhöhung der Bankenabgaben, der regulatorischen Belastungen oder der allgemeinen Steuerlast kommt.

Mit dieser Zielsetzung setzt die Erste Group einen höheren Maßstab für die finanzielle Performance und stärkt den Fokus sowie die Disziplin in der Strategieumsetzung.

Weitere Details werden im Rahmen der regulären Telefonkonferenz zum 2. Quartal 2026 am 30. Juli 2026 bekanntgegeben.

(Ende)

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Aussender: Erste Group Bank AG Am Belvedere 1 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: Thomas Sommerauer/ Simone Pilz Tel.: +43 (0)50100-17326 E-Mail: investor.relations@erstegroup.com Website: www.erstegroup.com ISIN(s): AT0000652011 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel) Weitere Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange Handelsplätze:

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July 28, 2026 13:01 ET (17:01 GMT)