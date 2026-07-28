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Medios AG - Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2026



28.07.2026 / 19:40 CET/CEST

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Medios AG - Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2026 Berlin, 28. Juli 2026 - Der Vorstand der Medios AG (ISIN: DE000A1MMCC8) passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an. Nach vorläufigen Zahlen erzielte Medios im ersten Halbjahr 2026 entsprechend den Erwartungen erstmalig einen Konzernumsatz von mehr als einer Milliarde € (1.075 Mio. € gegenüber 991,7 Mio. € im H1 2025), bei einem leicht reduzierten EBITDA pre¹ von rund 44 Mio. € (H1 2025: 46,3 Mio. €). Der Vorstand erwartet nunmehr für das Gesamtjahr 2026 ein EBITDA pre¹ in einer Bandbreite von 88 bis 92 Mio. € (bisherige Prognose: 94 bis 102 Mio. €). Die Umsatzprognose von bisher 2,0 bis 2,12 Mrd. € wird dabei gleichzeitig angehoben auf eine Bandbreite zwischen 2,1 Mrd. € und 2,16 Mrd. €. Ursachen für den Ergebnisrückgang sind der anhaltende Preisdruck im Segment Arzneimittelversorgung, die durch das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz eingeschränkte Erstattungsfähigkeit im Bereich Medizinalcannabis sowie ein leicht schwächeres Geschäft im Segment International Business. Der Vorstand forciert im Gegenzug die eingeleiteten Maßnahmen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung. Die Veröffentlichung des vollständigen Halbjahresfinanzberichts erfolgt plangemäß am 12. August 2026. ¹ EBITDA pre gemäß der im Geschäftsbericht 2025 (S. 138) und in der Quartalsmitteilung Q1 2026 (S. 6) verwendeten Definition. Mitteilende Person: Thomas Meier, Vorstandsvorsitzender Ende der Insiderinformation Kontakt Claudia Nickolaus Head of Investor & Public Relations Medios AG Heidestraße 9 | 10557 Berlin T +49 30 232 566 800 ir@medios.group www.medios.group ------------------- Über Medios AG Medios ist ein führender Specialty-Pharma-Anbieter in Europa. Mit Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Spanien unterstützt das Unternehmen die zentralen Partner der Versorgungskette mit innovativen Lösungen und intelligenten Services. Gemeinsam mit Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutischen Unternehmen hat sich Medios der Vorreiterrolle in der individualisierten Medizin verschrieben, um innovativste Therapien für alle verfügbar zu machen. Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) sind im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert und im Auswahlindex SDAX enthalten. www.medios.group Wichtiger Hinweis: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der Medios AG und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den hierin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Eine Gewähr oder Haftung für zukunftsgerichtete Aussagen wird daher nicht übernommen. Die Medios AG übernimmt auch keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, soweit es dazu keine gesetzliche Verpflichtung gibt.



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