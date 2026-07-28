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Die Wettmärkte haben Dogecoin für diesen Monat abgeschrieben, zumindest was die Marke von 10 Cent angeht. Die Wahrscheinlichkeit für einen Rutsch unter 5 Cent liegt zugleich bei nur zwei Prozent. Der Coin steckt damit in einer Spanne, aus der er seit Wochen nicht herausfindet. Am Wochenende sprang der Kurs zwar um rund sieben Prozent, der Widerstand darüber blieb aber unangetastet. Im Folgenden stehen die frischen ETF-Zahlen, die Ziele der bekanntesten Analysten und die Marktrechnung, die alles zusammenhält. Am Ende wird klar, warum 12 Milliarden Dollar Bewertung das Jahr 2020 nicht wiederholen können.

Dogecoin News: Die ETF-Zuflüsse steigen, doch die 10-Cent-Marke hält stand

Der Kurs lag am 27. Juli bei 0,07291 Dollar bei einem Tagesvolumen von 606,79 Millionen Dollar laut CoinCentral. Die Marktkapitalisierung liegt bei 12,49 Milliarden Dollar, vom Rekord aus dem Mai 2021 trennen den Coin rund 90 Prozent. Die Spot-ETFs sammelten inzwischen mehr als 12 Millionen Dollar ein, und am 21. Juli drehte der Tageswert erstmals seit dem 17. Juni wieder ins Plus.

Laut Benzinga zweifeln die Prognosemärkte daran, dass die 10-Cent-Marke noch in diesem Monat fällt. Ali Martinez sieht bei einem Halten von 0,056 Dollar den Weg zu 0,16 Dollar, Daan Crypto Trades nennt 0,118 Dollar nach einer Rückeroberung von 0,08 Dollar. Selbst das mittlere Ziel ist ungefähr das Zweifache auf 12,49 Milliarden Dollar. Für diese Verdopplung braucht der Markt neues Kapital in Milliardenhöhe, und genau daran rechnen erfahrene Adressen derzeit vorbei.

Warum Pepeto die Rechnung liefert, die Dogecoin heute nicht mehr schafft

Vorbei heißt in diesem Fall eine Ebene tiefer, dorthin, wo dieselbe Rechnung noch aufgeht. Genau dort sitzt ein Presale, der jede Runde schneller füllt als die vorige.

Pepeto hat im Presale 10,38 Millionen Dollar überschritten, und die Werte rund um dieses Listing formen ein Muster, das der Markt erst zweimal sah. Beide Male hieß es Dogecoin und Shiba Inu, direkt vor den Zyklen, die sie weltbekannt machten. Dazu hat das Projekt ein Sicherheitsupdate ausgerollt, das KI-Risikoprüfungen direkt in die Handelsebene holt.

Diese Rechnung erklärt, warum große Wallets heute in Pepeto einsteigen. Der Presale liegt unterhalb eines Millionstel Dollar bei einer verwässerten Bewertung von 187 Millionen Dollar, während dutzende Meme-Coins ohne Produkte diese Grenze längst überschritten haben. Ein solcher Sprung ist bei 12 Milliarden Dollar nicht mehr möglich, und erfahrene Adressen wissen das, weil das Profil aus dem Jahr 2020 heute im Presale steckt.

Die Gemeinschaft erlebte dieses Muster schon einmal, als frühe Halter vor den Auslösern einstiegen und der Kurs binnen Wochen um über 10.000 Prozent stieg. Shiba Inu durchlief danach dieselbe Schleife. Seitdem folgte jedes Meme-Coin-Vermögen demselben Drehbuch, in dem Gerüchte kursieren, Wale sammeln, eine Börsennotierung eintritt und das Fenster über Nacht schließt. Unter Pepeto liegt aber etwas, das der Meme-Coin-Markt nie trug, denn Pepeto verbindet als erste Kryptowährung die Anziehungskraft eines Memes mit echten DeFi-Funktionen.

Der Schöpfer des ursprünglichen Pepe-Coins leitet das Projekt, und ein früherer Binance-Manager baute die Börse über Ethereum, BNB Chain und Solana. SolidProof hat jeden einzelnen Vertrag samt Code untersucht und für einwandfrei erklärt, bevor überhaupt ein Token verkauft wurde, was den Presale absichert. Das Sicherheitsupdate legt zudem eine KI-Risikoprüfung über jeden Token. In der Szene kursiert deshalb längst die Vermutung, dass Pepeto sich als nächster Name so neu bewertet wie DOGE im Jahr 2020.

Fazit

Die Dogecoin News zeigen einen Coin mit stabiler Basis, aber mit einer Decke, die sich seit Monaten nicht hebt. Wer das Muster aus dem Jahr 2020 sucht, landet deshalb eine Ebene tiefer. Pepeto erfüllt die Punkte, die der nächste Zyklus belohnt, und während die Halter jahrelang auf eine Erholung über 0,50 Dollar warten, sichern sich Wale den Presale bereits in großem Umfang. Diese Adressen wussten oft früher Bescheid als der Markt. Bis sich das zeigt, wird das Binance-Listing gelaufen sein, während die Prognosen weiter auf ein langsames Vorankommen deuten. Der Presale rechnet in Wochen statt in Jahren, die Runden füllen sich schnell, und jede weitere Runde startet teurer.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie lautet die Dogecoin Prognose für 2026?

Die Prognose reicht von 0,118 Dollar bis 0,16 Dollar. Ali Martinez nennt 0,16 Dollar, wenn 0,056 Dollar hält, Daan Crypto Trades 0,118 Dollar nach der Rückeroberung von 0,08 Dollar.

Warum wählen Wale heute Pepeto statt Dogecoin?

Wale wählen Pepeto, weil 10,38 Millionen Dollar zu einem Preis unterhalb eines Millionstel Dollar eine Rechnung ergeben, die ein 12-Milliarden-Markt nicht wiederholen kann. Dazu kommen die vollständige Prüfung durch SolidProof und laufende Börsenwerkzeuge. Die offizielle Pepeto-Website führt jede Angabe im Detail auf.