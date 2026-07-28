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Knorr-Bremse verkauft sein weltweites Geschäft mit Klimasystemen für Züge



28.07.2026 / 20:38 CET/CEST

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Knorr-Bremse verkauft sein weltweites Geschäft mit Klimasystemen für Züge Knorr-Bremse schließt Vereinbarung über den Verkauf seines weltweiten HVAC-Geschäfts (Merak) an OpenGate Capital

Abschluss der Transaktion wird zum Jahresende 2026 erwartet München, den 28. Juli 2026 - Knorr-Bremse hat heute eine Vereinbarung über den Verkauf seines weltweiten HVAC-Geschäftsbereichs (Heizungs-, Lüftungs- und Klimasysteme) Merak mit OpenGate Capital geschlossen. Mit der Transaktion schärft Knorr-Bremse im Rahmen seines Strategieprogramms BOOST sein Portfolio und fokussiert sich konsequent auf technologische Kernkompetenzen, profitables Wachstum und nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg. Merak hat seinen Hauptsitz in Getafe bei Madrid. Für das Geschäftsjahr 2026 wird für Merak ein Umsatz von rund 360 Millionen Euro erwartet. Es wird erwartet, dass sich die Transaktion positiv auf die operative EBIT-Marge von Knorr-Bremse Rail und damit des Konzerns auswirkt. Die Transaktion umfasst die Übernahme sämtlicher Geschäftsaktivitäten von Merak und aller rund 1.500 Beschäftigten vor allem in Europa, Nordamerika, China und Australien durch OpenGate Capital. Der Vollzug der Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und regulatorischen Freigaben und wird für Ende des Kalenderjahres 2026 erwartet. Perella Weinberg war als exklusive Finanzberatung von Knorr-Bremse in die Verhandlungen eingebunden. Bildunterschrift: Knorr-Bremse hat eine Vereinbarung über den Verkauf seines weltweiten HVAC-Geschäfts geschlossen. | © Knorr-Bremse Medienkontakt: Julian Ebert | Pressesprecher Rail Mobility | Corporate Communications | Knorr-Bremse AG T +49 (0)89 3547 1497; E julian.ebert@knorr-bremse.com Investor Relations Kontakt: Andreas Spitzauer | Leiter Investor Relations | Knorr-Bremse AG T +49 89 3547 182 310; E andreas.spitzauer@knorr-bremse.com Über Knorr-Bremse Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, Tickersymbol: KBX) ist Weltmarkt- und Technologieführer für Bremssysteme und führender Anbieter weiterer innovativer Lösungen für die Bahn- und Nutzfahrzeugindustrie. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen in der ganzen Welt. Rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 100 Standorten in 30 Ländern entwickeln und produzieren innovative Lösungen und Services, die höchste technologische Standards erfüllen. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von rund 7,8 Mrd. EUR. Seit über 120 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität.



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